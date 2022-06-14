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Вранье и манипуляции – почему отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд были обречены

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 июня, 10:00
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Полгода мир наблюдал звездные "разборки" Деппа и Херд: в итоге суд встал на сторону актера. Но отношения голливудской пары изначально не имели шансов, почему – в статье
Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд были обречены с самого начала, потому что строились на вранье и манипуляциях
Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд были обречены с самого начала, потому что строились на вранье и манипуляциях / Фото: Коллаж: Сегодня

Третью неделю кипят страсти вокруг скандального разбирательства между звездной актерской парой – Джонни Депп и Эмбер Херд. Почему же некогда влюбленные до беспамятства актеры позволили всему миру копаться в своем "грязном белье"? Помогла разобраться семейный психолог Алена Щербань.

Алена Щербань
Алена Щербань / Фото: пресс-служба

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Если вранье, взаимные обвинения, а особенно – манипуляции постоянно происходят между партнерами, то такие отношения рано или поздно приведут к разрыву.

Несмотря на страстную влюбленность, которая явно царила в начале отношений между Деппом и Херд, обилие взаимных претензий, манипуляций и вранья сыграло свою роль, – говорит Алена Щербань, – и именно манипуляции в отношениях – наиболее опасны. Поскольку они – прямой путь к потере доверия и желания быть открытыми друг с другом.

Если отношения строятся на манипуляциях, то в таких парах партнеры не настроены строить честные отношения ради их общего счастья.

Почему суд встал на сторону Джонни Деппа?

Поведение актрисы на суде – это демонстрация обиды и желания отомстить, психологически Эмбер Херд "провалилась" в состояние подростка, который во что бы то ни стало хочет отомстить за то, что его ожидания не оправдались, отмечает Алена Щербань. Потому судья и присяжные, в ответ на ее переигрывание реагировали сарказмом.

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Эмбер Херд
Эмбер Херд "провалилась" в состояние подростка, который хочет отомстить за то, что его ожидания не оправдались, / Фото: Getty Images

Такое манипуляторное поведение может использоваться человеком, как единственный, с детства знакомый сценарий поведения. В отношениях супругов или пары далеко не всегда сходятся мнения, но склонять свою вторую "половинку" к вашей точке зрения с помощью манипуляций – заранее плохой сценарий.

Что делать, если вами пытаются манипулировать

Безусловно, важно и нужно учиться делиться с партнером или партнершей своими переживаниями, важными для вас ценностями. Так выстраивается эмоциональная близость и поддержка.

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Склонять свою вторую
Склонять свою вторую "половинку" к вашей точке зрения с помощью манипуляций, как было в паре Депп/Херд – заранее плохой сценарий. / Фото: Коллаж: Сегодня

В манипуляторных отношениях взрослой пары происходит как в случае с маленьким ребенком, который чтобы добиться маминого внимания, начинает использовать манипуляции и даже – шантаж.

Если вы заметили, что вами манипулируют или пытаются это сделать, то, во-первых, не дайте себя убедить, что вы виноваты во всем происходящим, – говорит Алена Щербань,- доверяйте себе, верьте своему восприятию.

Любой манипулятор имеет свой собственный "почерк" и использует свои собственные приемы – не бойтесь его распознавать и учитесь говорить на такие вещи твердое "Нет".

Также мы писали, как сохранить отношения, если долго нет секса.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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