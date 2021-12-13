Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 13 грудня.

Цифра дня – 12

Колір дня – золотий, бурштиновий та пісочні відтінки.

Число удачі – 3

У головних плюсах дня – інтуїція, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть суєту та сімейні сварки. В основі дня – зміцнення родових зв'язків. У питаннях краси та фітнесу – лазні та зволоження шкіри.

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Щодо здоров'я – шлунок та щитовидна залоза. Завершуючи прогноз темою інвестицій, добре вирішувати питання сімейного бізнесу, а також будівництво та закладення фундаменту в майбутнє.

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