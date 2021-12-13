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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 декабря

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 10:16
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 декабря.

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  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – золотой, янтарным и песочные оттенки.
  • Число удачи – 3

В главных плюсах дня – интуиция, знаки судьбы. При этом минусы дня несут суету и семейные ссоры. В основе дня – укрепление родовых связей. В вопросах красоты и фитнеса – бани и увлажнение кожи.

В отношении здоровья – желудок и щитовидная железа. Завершая прогноз темой инвестиций, хорошо решать вопросы семейного бизнеса, также строительство и закладка фундамента в будущее.

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