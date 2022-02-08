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Тіндер-коханець розвів наївних дівчат на 10 мільйонів доларів. Де зараз шахрай

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 лютого, 16:01
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На Netflix вийшов документальний фільм про небезпеку онлайн-знайомств і про те, як небезпечно довіряти привабливим чоловікам, які видають себе за мільярдерів
Як чоловікові вдалося обдурити дівчат
Як чоловікові вдалося обдурити дівчат / Фото: Инстаграм, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

2 лютого на стрімінговому сервісі Netflix вийшов документальний фільм "Аферист із Tinder". Сюжет картини розповідає історію Саймона Лєваєва – чоловіка, який вдавав себе за багатія і обманював дівчат.

Сюжет фільму Netflix нагадує голлівудські сценарії, але все було насправді. Молодий і спритний ізраїльтянин Шимон Хают називав себе сином ізраїльського мільярдера Льва Лєваєва, який володіє компанією із видобутку алмазів LLD Diamonds. Чоловік знайомився з дівчатами у Tinder під ім'ям Саймон Лєваєв. Ідеальний профіль у соцмережах, гарні залицяння, одяг люксових брендів, ексклюзивні авто та приватні літаки – дівчата моментально втрачали голову.

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Незабаром Саймон переконував пасій, що йому загрожує небезпека і просив грошей. Звісно, він їх отримував. На що не підуть закохані жінки, щоб врятувати чоловіка мрії. В результаті – розбиті серця та порожні банківські рахунки.

Своїми історіями наважилися поділитися три жертви афериста: Айлін Шарлотт, Пернілла Шехольм, Сесілія Фелльхой. Одна з жінок через обман Саймона набрала кредитів на чверть мільйона доларів і потрапила до лікарні з нервовим зривом.

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Хто такий Саймон Лєваєв

Шимон Хают родом з Ізраїлю, виріс у містечку Бней-Браку, що знаходиться в Тель-Авівському окрузі. Його батько Йоханан Хают – головний рабин ізраїльської авіакомпанії "Ель Аль".

У 2011 році хлопця оголосили у розшук в Ізраїлі через підробку чеків. Йому вдалося втекти з країни, він змінив ім'я. Виявилося, він украв чекову книжку в сім'ї, де доглядав за дитиною. Його рідні нічого не чули про Шимона з того часу, як йому виповнилося 18 років.

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Ділок переїхав до Фінляндії, де 2015-го потрапив до в'язниці за шахрайство. Після 2-х років ув'язнення він повернувся і вигадав нову схему обману дівчат.

Як Саймон Лєваєв обманював жінок

Тут усе просто. Аферист створив аккаунт у Tinder, знайомився з дівчатами та створював ілюзію – багатий хлопець закохався у ту саму. Звичайно, він зустрічався одразу з кількома жінками. Саме вони оплачували його витрати та дорогі подарунки, які він передарював іншим жертвам.

Саймон Леваєв
Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Якоїсь миті Саймон говорив закоханим дівчатам, що йому загрожує небезпека і він не може користуватися своїми рахунками. Як доказ він надавав шокуючі кадри побитих працівників. Дівчата вірили та брали кредити у банках на божевільні суми. Відомо, що одна жертва віддала йому 25 тисяч доларів готівкою.

Коли ж Саймон розумів, що жертва більше не має грошей, він фіктивно оформляв її в свою алмазну компанію і обіцяв зарплату в 90 тисяч доларів. Далі видавав підроблені чеки, переводив гроші, які "зависали" між рахунками, аргументуючи проблемами банку, залишав свої речі як заставу (звичайно, вони були підробками та китайськими копіями).

Саймон Леваєв
Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Журналісти вважають, що жертвами шахрая стали багато дівчат, а йому вдалося заробити понад 10 мільйонів доларів.

Як склалася доля Саймона

Цікаво, але деякі жертви, зрозумівши, що їх обдурили, намагалися досягти справедливості. Так, у 2019 році Саймона заарештували у Греції та депортували до Ізраїлю. У грудні 2019 року йому винесли вирок та присудили до 15 місяців за ґратами. Він провів у в'язниці третину терміну та вийшов за гарну поведінку.

Усі звинувачення Саймон заперечує. Хлопець каже, що має право вибирати будь-яке ім'я, яке йому хочеться, сином мільярдера він ніколи не називався, а дівчата мандрували за його рахунок.

Зараз він живе в Ізраїлі, в його Instagram можна знайти багато постів з фото, де він позує в одязі люксових брендів, літає приватними літаками, катається на Rolls Royce та Lamborghini, і називає себе бізнес-консультантом.

Саймон Леваєв
Саймон Леваєв / Фото: Инстаграм

Зі творцями фільму про себе Саймон не зв'язувався, хоча "Аферист з Tinder" і став справжнім хітом Netflix.

Дивно, але реальному бізнесменові Леву Лєваєву, у якого дев'ятьох дітей, довелося давати офіційний коментар і спростовувати інформацію про будь-які відносини із шахраєм, який назвався його сином.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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