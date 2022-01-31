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Спершу СІЗО – потім побачення: 7 профілів у Tinder, які описують реалії онлайн-знайомств

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 14:54
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Одні публікують фейкові фото, щоб зацікавити, а інші – шукають третього, щоб реалізувати свої фантазії
/ Фото: скріншот

День Валентина святкують 14 лютого. Багато самотніх людей завантажують сайт знайомств Tinder, щоб провести цей день не на одинці та піти на побачення. Вони хочуть знайти пару, або ж закохатися. Але не у всіх однакові цілі, які асоціюються з ідеальними стосунками. Ми зареєструвалися в Tinder, щоб перевірити, як насправді виглядають онлайн-знайомства сьогодення та що шукають українці.

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Хочуть знайти красивих, щоб були "красиві" діти

Я шукаю лише красиву дівчину, щоб вийшли красиві діти. Не для себе прошу, для дітей, – написав користувач Денис.

Пари не соромляться – шукають третього для спільного часопроведення

Сімейна пара. Для хорошого часопроведення розшукується дівчина, – написав користувач Kyivcouple.

Справжні романтики думають про любов у стінах СІЗО та наперед турбуються про те, щоб знайти пару на День Валентина

1.02.2022 виходжу з СІЗО, але телефон вже віддали, – написав користувач Mike.

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Інші – проводять кастинги, щоб знайти наречену другові

Проводжу кастинг наречених для друга. Друг: високий блондин, 27 років, навчався в Оксфорді, бізнес-аналітик, – написав користувач Антон.

Хлопці шукають для себе дівчину, яка буде їх забезпечувати

Шукаю ту, яка буде працювати 24/7, а я їй буду надсилати картинки котів з надписом "ми", – написав користувач Андрій.

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Користувачі використовують фейкові фото – намагаються зацікавити привабливою зовнішністю інших

Користувач Денис використав два фейкових фото. Ймовірно, хлопець завантажив світлини інших людей, бо соромиться власної зовнішності. На першій світлині помітне лого сайту Freepik (там у вільному доступні розміщено десятки світлин для безоплатного завантаження). На другому фото ми побачили іншого хлопця. Одразу виникло запитання: "А де Денис?".

Інтроверти намагаються вийти з зони комфорту

Люди-інтроверти – це особистості, які зосереджені на собі. В Tinder, вони виходять з зони комфорту та намагаються знайти другу половинку (попри свою нетовариськість, яка їм притаманна). В описі профілю на сайті вони не багатослівні, тож намагаються здивувати фото.

Один з прикладів – це профіль користувача Миколи, де він тримає в руках букет троянд, якими натякає на ініціативність та прояв уваги до його майбутньої другої половинки.

186 (ред, – зазначення зросту). Інтроверт, – написав користувач Микола.

Нещодавно ми розповідали, що говорити, коли пропонуєте руку і серце.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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