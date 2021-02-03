Як впоратися з емоційним вигоранням і почати жити повноцінно

Вигорання виникає не тільки через стресову роботу

Постійний стрес на роботі та вдома часто призводить до емоційного вигорання, яке стало гострою проблемою сучасності. Через нього люди перестають радіти життю і взагалі втрачають до нього інтерес. Що таке емоційне вигорання і як вийти з цього стану, розповіла Сьогодні.Lifestyle лікарка-психологиня Ольга Мірошникова.

Лікар-психолог Ольга Мірошникова Фото: пресслужба

Вигорання – це стан емоційного, фізичного і розумового виснаження, викликаний надмірним і тривалим стресом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, емоційне вигорання включене в 11-ту редакцію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11), як професійне явище.

Емоційне вигорання – поступовий процес, його симптоми посилюються, якщо нічого не робити.

Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання?

Щоб зрозуміти, що у людини дійсно емоційне вигорання, а не проста втома або смуток, важливо звертати увагу на фізичні, емоційні та поведінкові ознаки.

Фізичні ознаки і симптоми вигорання

Якщо ви відчуваєте себе постійно "вичавленим лимоном", часто хворієте, нарікаєте на біль у м'язах, часті головні болі, не хочете їсти і погано спите – тоді в ваше життя, скоріше за все, прийшло емоційне вигорання.

Емоційні ознаки і симптоми вигорання

Ви постійно відчуваєте себе невдахою, невпевненою в собі та найбезпораднішою людиною. При цьому ви відчуваєте себе ще й найбільш самотнім на світі. Вас ніщо не мотивує і навіть виконання поставлених завдань не радує. Цинічне ставлення і негативний погляд на роботу і стосунки стали вашою "візитною карткою".

Поведінкові ознаки і симптоми вигорання

Самоізоляція для вас – це не тільки про карантин, вона стала стилем життя. Ви не хочете брати на себе відповідальність за будь що або, постійно відкладаєте всі справи на потім і регулярно спізнюєтеся на роботу або навіть пропускаєте її. Не соромлячись, ви вихлюпуєте своє розчарування на інших, а щоб впоратися з проблемами, вживаєте алкоголь і наркотики.

Що сприяє вигоранню?

Вигорання виникає не тільки через стресову роботу або занадто велику кількість обов'язків. Цьому сприяють й інші фактори, зокрема, ваш спосіб життя і особисті якості.

Риси характеру, які можуть сприяти вигоранню

Перфекціонізм, коли нічого не буває достатньо хорошим. Песимістичний погляд на себе і на світ. Необхідність тримати все під контролем і небажання делегувати повноваження іншим. Постійне прагнення до високих досягнень.

Якщо ви помітили кілька таких симптомів у себе, починайте працювати над тим, щоб відновити енергію, зосередженість і відчуття благополуччя. Не запускайте цей стан, а якщо не можете впоратися з ним самостійно – зверніться за допомогою до професіонала.

Як впоратися з емоційним вигоранням Фото: Depositphotos

Як впоратися з емоційним вигоранням – 4 дієвих поради

Порада 1. Звертайтеся до інших людей

Людина, з якою ви розмовляєте, не обов'язково повинна вміти "виправляти" ваші стресори, їй досить бути хорошим слухачем, тим, хто зможе уважно слухати, не відволікаючись і не висловлюючи судження.

Зверніться до найближчих вам людей, наприклад до партнера, сім'ї та друзів.

Будьте більш товариські з колегами.

Обмежте контакти з негативними людьми.

Знайдіть нових друзів. Якщо ви відчуваєте, що вам немає з ким поговорити, ніколи не пізно завести нових друзів і розширити своє коло соціального спілкування.

Порада 2. Змінюйте свій погляд на роботу

Постарайтеся знайти цінність у роботі та баланс у власному житті. Подружіться з кимось на роботі, адже міцні зв'язки на робочому місці можуть допомогти зменшити монотонність і протистояти ефектам вигорання.

Якщо вигорання здається неминучим, постарайтеся зробити перерву в роботі, візьміть відпустку, якщо є можливість.

Порада 3. Перегляньте свої пріоритети

Встановіть особисті кордони в спілкуванні з іншими людьми. Обов'язково щодня відпочивайте від гаджетів. Корисно буде також зайнятися творчістю і спортом (малювання, танці, вишивка, йога).

Виділіть час для релаксації і обов'язково спіть не менше 8 годин на добу.

Порада 4. Підтримуйте свій настрій і рівень енергії за допомогою здорового харчування

Для початку зведіть до мінімуму цукор і рафіновані вуглеводи. Намагайтеся їсти більше продуктів багатих жирними кислотами Омега-3, овочів і фруктів.

Протягом дня пийте не менш 8 склянок води. При цьому уникайте нікотину і надмірного вживання алкоголю.

Розуміючи, що викликає синдром вигорання, як він проявляється в нашому повсякденному житті і як ви можете запобігти йому, протидіяти йому і вилікуватися від нього, ви зможете мати більш щасливе і здорове життя на роботі і вдома.

Що робити з професійним вигоранням – дивіться відео:

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