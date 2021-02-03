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Як впоратися з емоційним вигоранням і почати жити повноцінно

Сьогодні, 16:23

Вигорання виникає не тільки через стресову роботу

Постійний стрес на роботі та вдома часто призводить до емоційного вигорання, яке стало гострою проблемою сучасності. Через нього люди перестають радіти життю і взагалі втрачають до нього інтерес. Що таке емоційне вигорання і як вийти з цього стану, розповіла Сьогодні.Lifestyle лікарка-психологиня Ольга Мірошникова.

Лікар-психолог Ольга Мірошникова
Лікар-психолог Ольга Мірошникова
Фото: пресслужба

Вигорання – це стан емоційного, фізичного і розумового виснаження, викликаний надмірним і тривалим стресом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, емоційне вигорання включене в 11-ту редакцію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11), як професійне явище.

Емоційне вигорання – поступовий процес, його симптоми посилюються, якщо нічого не робити.

Як зрозуміти, що у вас емоційне вигорання?

Щоб зрозуміти, що у людини дійсно емоційне вигорання, а не проста втома або смуток, важливо звертати увагу на фізичні, емоційні та поведінкові ознаки.

Фізичні ознаки і симптоми вигорання

Якщо ви відчуваєте себе постійно "вичавленим лимоном", часто хворієте, нарікаєте на біль у м'язах, часті головні болі, не хочете їсти і погано спите – тоді в ваше життя, скоріше за все, прийшло емоційне вигорання.

Емоційні ознаки і симптоми вигорання

Ви постійно відчуваєте себе невдахою, невпевненою в собі та найбезпораднішою людиною. При цьому ви відчуваєте себе ще й найбільш самотнім на світі. Вас ніщо не мотивує і навіть виконання поставлених завдань не радує. Цинічне ставлення і негативний погляд на роботу і стосунки стали вашою "візитною карткою".

Поведінкові ознаки і симптоми вигорання

Самоізоляція для вас – це не тільки про карантин, вона стала стилем життя. Ви не хочете брати на себе відповідальність за будь що або, постійно відкладаєте всі справи на потім і регулярно спізнюєтеся на роботу або навіть пропускаєте її. Не соромлячись, ви вихлюпуєте своє розчарування на інших, а щоб впоратися з проблемами, вживаєте алкоголь і наркотики.

Що сприяє вигоранню?

Вигорання виникає не тільки через стресову роботу або занадто велику кількість обов'язків. Цьому сприяють й інші фактори, зокрема, ваш спосіб життя і особисті якості.

Риси характеру, які можуть сприяти вигоранню

  1. Перфекціонізм, коли нічого не буває достатньо хорошим.
  2. Песимістичний погляд на себе і на світ.
  3. Необхідність тримати все під контролем і небажання делегувати повноваження іншим.
  4. Постійне прагнення до високих досягнень.

Якщо ви помітили кілька таких симптомів у себе, починайте працювати над тим, щоб відновити енергію, зосередженість і відчуття благополуччя. Не запускайте цей стан, а якщо не можете впоратися з ним самостійно – зверніться за допомогою до професіонала.

Як впоратися з емоційним вигоранням
Як впоратися з емоційним вигоранням
Фото: Depositphotos

Як впоратися з емоційним вигоранням – 4 дієвих поради

Порада 1. Звертайтеся до інших людей

Людина, з якою ви розмовляєте, не обов'язково повинна вміти "виправляти" ваші стресори, їй досить бути хорошим слухачем, тим, хто зможе уважно слухати, не відволікаючись і не висловлюючи судження.

  • Зверніться до найближчих вам людей, наприклад до партнера, сім'ї та друзів.
  • Будьте більш товариські з колегами.
  • Обмежте контакти з негативними людьми.
  • Знайдіть нових друзів. Якщо ви відчуваєте, що вам немає з ким поговорити, ніколи не пізно завести нових друзів і розширити своє коло соціального спілкування.

Порада 2. Змінюйте свій погляд на роботу

Постарайтеся знайти цінність у роботі та баланс у власному житті. Подружіться з кимось на роботі, адже міцні зв'язки на робочому місці можуть допомогти зменшити монотонність і протистояти ефектам вигорання.

Якщо вигорання здається неминучим, постарайтеся зробити перерву в роботі, візьміть відпустку, якщо є можливість.

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Порада 3. Перегляньте свої пріоритети

Встановіть особисті кордони в спілкуванні з іншими людьми. Обов'язково щодня відпочивайте від гаджетів. Корисно буде також зайнятися творчістю і спортом (малювання, танці, вишивка, йога).

Виділіть час для релаксації і обов'язково спіть не менше 8 годин на добу.

Порада 4. Підтримуйте свій настрій і рівень енергії за допомогою здорового харчування

Для початку зведіть до мінімуму цукор і рафіновані вуглеводи. Намагайтеся їсти більше продуктів багатих жирними кислотами Омега-3, овочів і фруктів.

Протягом дня пийте не менш 8 склянок води. При цьому уникайте нікотину і надмірного вживання алкоголю.

Розуміючи, що викликає синдром вигорання, як він проявляється в нашому повсякденному житті і як ви можете запобігти йому, протидіяти йому і вилікуватися від нього, ви зможете мати більш щасливе і здорове життя на роботі і вдома.

Що робити з професійним вигоранням – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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