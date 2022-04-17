Як не збожеволіти, якщо немає зв'язку з близькими, які опинилися в зоні бойових дій

Психолог Світлана Арефнія у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" дала поради, як правильно вчинити у подібній ситуації

Що робити, коли зник зв'язок із близькими, які перебувають у зоні бойових дій. Психолог дала 5 порад / Фото: unsplash.com

Коли родичі, друзі або кохана людина знаходяться в зоні бойових дій, важко не збожеволіти, якщо кілька днів до них не можна додзвонитися.

Перша порада – Перестаньте фантазувати і накручувати себе, думаючи, що сталося щось погане.

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Наш мозок працює так, щоб заповнити порожнечу. Тобто коли ми не маємо інформації, ми починаємо щось додумувати, шукати якісь відповіді. Насамперед заспокойтеся і дайте собі час. Зупиняйте себе від таких фантазій, – пояснила психолог Світлана Арефнія.

Друга порада – максимально займіть себе тим, що можете зробити зараз. Наприклад, поділіться в соцмережах корисною інформацією, знайдіть групи підтримки та чати.

Третя порада – не залишайтеся на самоті, поряд з вами обов'язково має бути близька людина.

Дуже багато хто замикається в собі, у своїх переживаннях, у результаті починає накручувати себе ще більше, – зазначила психолог.

Четверта порада – не мовчіть про те, що сталося, спілкуйтеся з тими, хто має аналогічну або схожу ситуацію.

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Дізнайтеся, хто знайшов своїх близьких, як вони це зробили, налаштовуйте себе на позитивний результат. Наприклад: "Я розумію, що може бути інакше, але я вірю в те, що все буде добре. Тому що віра нас дуже посилює та підтримує".

П'ята порада – налаштуйте себе на тривалі пошуки.

Необхідно реалістично дивитися на ситуацію та розуміти: все може затягнутися. Інформація може бути різною. Просто потрібно не обмежувати себе за часом.

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