Как не сойти с ума, если нет связи с близкими, оказавшимися в зоне боевых действий

Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" дала советы, как правильно поступить в подобной ситуации

Что делать, когда пропала связь с близкими, которые находятся в зоне боевых действий. Психолог дала 5 советов / Фото: unsplash.com

Когда родственники, друзья или любимый человек находятся в зоне боевых действий, трудно не сойти с ума, если несколько дней до них нельзя дозвониться.

Первый совет – перестаньте фантазировать и накручивать себя, думая, что произошло что-то плохое.

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Наш мозг работает так, чтобы заполнить пустоту. То есть когда у нас нет информации, мы начинаем что-то додумывать, искать какие-то ответы. Прежде всего успокойтесь и дайте себе время. Останавливайте себя от подобных фантазий, – пояснила психолог Светлана Арефния.

Второй совет – максимально займите себя тем, что можете сделать на данный момент. Например, делитесь в соцсетях полезной информацией, найдите группы поддержки и чаты.

Третий совет – не оставайтесь в одиночестве, рядом с вами обязательно должен быть близкий человек.

Очень многие замыкаются в себе, в своих переживаниях, в результате начинают накручивать себя еще больше", – отметила психолог.

Четвертый совет – не молчите о том, что произошло, общайтесь с теми, у кого аналогичная или похожая ситуации.

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Узнайте, кто нашел своих близких, как они это сделали, настраивайте себя на положительный результат. К примеру: "Я понимаю, что может быть по-другому, но я верю в то, что все будет хорошо. Потому что вера нас очень усиливает и поддерживает".

Пятый совет – настройте себя на длительные поиски.

Необходимо реалистично смотреть на ситуацию и понимать: все может затянуться. Информация может быть разной. Просто нужно не ограничивать себя по времени".

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