Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон

Свята у Європі

Капелюх на Новий рік

Модний макіяж

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Як нудно ми живемо: названо найпопулярнішу гіфку 2021 року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
7 грудня, 15:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Її подивилися понад 636 мільйонів разів. Згадайте тільки, скільки вам її надсилали
Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс"
Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс" / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний сервіс Giphy назвав найпопулярнішу гіфку 2021 року. Це – "Нудьгуючий Стенлі" з американського сіткому "Офіс". Платформа поділилася інформацією, що цю гіфку переглянули понад 636 мільйонів разів. Також дивіться 7 мемов про вечірки , щоб розвіяти нудьгу.

Працівники сайту зазначили, що під час складання рейтингу насамперед орієнтувалися на метрики (переглядів/активності), але намагалися вибирати із "зеленого" контенту те, що набуло популярності через культурні та емоційні сплески аудиторії.

Реклама

"Нудьгуючий Стенлі" з "Офіс" зовсім не обов'язково нам знайомий по серіалу, але настрій персонажа зчитується чудово, що й пов'язано з популярністю гіфки. Більшість "офісних планктонів" проводять дні, перестрибуючи з однієї Zoom-зустрічі на іншу, по-справжньому живучи від п'ятниці до п'ятниці, тому нудьга та монотонність – їхні постійні друзі.

Якщо хтось хоче висловити нудьгу, вибирайте саме її.

– коментує сайт гіфку.

Реклама

Схоже, у році, що минає, нам було не дуже весело.

Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс"
Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс" / Фото: открытые источники

Читайте також:

Реклама

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти