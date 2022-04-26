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Весілля за 10 хвилин та шампанське на Тарасовій горі – історія українців

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Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 квітня, 20:00
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Під звуки сирен та під обстрілами ми укладаємо шлюби, народжуємо дітей та будуємо плани на майбутнє, ще раз доводячи ворогові, що українці – непохитні та непереможні
Як зареєструвати шлюб під час війни
Як зареєструвати шлюб під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна – не привід відмовитись від урочистості життя. Навіть у такий страшний час закохані намагаються зберегти віру, надію і, звичайно, кохання. Life Сьогодні розповідає, як офіційно оформити стосунки, що для цього потрібно і чому люди наважуються на це зараз, під час війни.

Кохання врятує світ!

Рішення ми ухвалили ще до війни, війна лише його зміцнила. Весілля у воєнний час, це безумовно протест проти війни. Це про те, що наш народ не втрачає духу, що життя має продовжуватися, що віра в продовження життя, у світле майбутнє України непохитна. А ще тому, що уряд спростив процедуру як адміністративну, так і церемоніальну, від якої ми планували у мирний час відмовитися, – розповіли Life Сьогодні молодята Ірина та Олексій Первічко.

Ірина та Олексій у цей тяжкий час нагадали нам про щастя та кохання, які здатні змінити світ на краще
Ірина та Олексій у цей тяжкий час нагадали нам про щастя та кохання, які здатні змінити світ на краще / Фото: Сьогодні

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Їхні слова підтверджує психолог Марина Журбенко. Експерт пояснила, чому люди одружуються під час війни. Вона зазначила, що війна – це найстрашніше, що може статися із людиною. І саме зараз важливо не відкладати життя на потім.

У дюдей відбувається переоцінка цінностей. Вони не хочуть відкладати надто важливі справи на завтра, тому що це завтра може не настати. Весілля під час війни – це доказ того, що ми ЖИВІ, що ми можемо реалізувати те, що планували, відчути радість та щастя, як би важко не було, та довести, що життя триває! – прокоментувала психолог.

Як зареєструвати шлюб

В умовах війни подати заяву на реєстрацію шлюбу та оформити її можна за день. Мін'юст спростив процедуру, про що повідомила у своєму Facebook заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Пакет документів для реєстрації шлюбу:

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  • наявність паспорта обов'язково для тих, у кого ІD карта – з собою потрібно мати виписку з демографічного реєстру;
  • наявність військового квитка (для військовозобов'язаних);
  • для тих, хто був у шлюбі раніше – оригінал свідоцтва про розлучення.

Попередній запис не передбачено в період воєнного стану, все відбувається в порядку живої черги. Єдине, що ми знали, що робочий день напередодні Великодня буде до 13:00, тому о 9:00 вже були у відділенні ДРАЦС м. Канів, – пояснили закохані Ірина та Олексій Первічко.

Подати заяву та оформити шлюб тепер можна за один день
Подати заяву та оформити шлюб тепер можна за один день / Фото: Сьогодні

Молодята розповіли:

Ми не планували наперед, що це станеться саме там. Ми їхали на Великдень до батьків і вирішили поєднати два заходи. Віддали документи, заповнили заяву з проханням скоротити термін призначення розпису у зв'язку з військовим станом, заплатили 422 грн (в які враховано обов'язковий збір та скорочена церемонія) та на прохання співробітників погуляли на вулиці близько 30 хвилин, поки вони перевіряли наші документи (особливо до якого військкомату прив'язаний Олексій) та підготують Свідоцтво про шлюб.

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Коли повернулися, нас запитали, чи є у нас обручки, ми кивнули та віддали їх співробітнику ДРАЦС. Нас та наших батьків провели у невелику залу, де у дуже простій та теплій атмосфері без пафосу та зайвих урочистостей дали можливість обмінятися обручками, сказати один одному "Так" і розписатися в документах. Все це зайняло до 10 хвилин.

Загалом увесь процес зайняв не більше години, тому що о 10:00 ми вже відкривали шампанське на Тарасовій горі!

Надія, віра та любов – це все, що рятує нас сьогодні
Надія, віра та любов – це все, що рятує нас сьогодні / Фото: Сьогодні

Пізніше ми дізналися, що цього дня для реєстрації шлюбу звернулися лише дві пари. І це, безумовно, перевага маленького міста, в якому напередодні Великодня важливіше підготовки до нього нічого немає.

Раніше ми розповідали про українців, службовців ЗСУ, які зіграли весілля у воєнний час.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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