Як стати креативнішим за одну хвилину – метод Томаса Едісона

Щоб почати мислити нестандартно і бачити те, чого не бачать інші, достатньо лише заснути

Щоб стати креативнішим, треба подрімати – вчені / Фото: Pinterest, pixabay.com

Швидко засипати вдається не багатьом, але це корисно, вважають вчені з Паризького університету, що надихнулися технікою винахідника Томаса Едісона і вивчили зв'язок між дрімотою (першої фази поверхневого сну N1) та вмінням нестандартно вирішувати однотипні завдання. Експеримент показав, що ті, хто подрімав всього одну хвилину – в 2,7 разів частіше знаходили приховані підказки, які набагато спрощують роботу в цілому, пише Science .

Відомий вчений Томас Едісон, який створив фонограму, удосконалив телефон, розробив один з перших комерційно успішних варіантів електричної лампи і багато іншого, використовував свій мозок максимально. Є відомості, що він дуже незвичайним способом стимулював креативність – сідав відпочивати в крісло, а в руки брав 2 сталеві кульки. Спочатку приходила дрімота, а як тільки вчений починав засинати, то тут же кидав кулі. Падаючи, вони голосно ударялися об дно каструлі, що стояла внизу, і миттю його будили.

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Так, побувавши в семеричному стані між сном і неспанням, Едісон записував все, що прийшло до нього за цей час осяяння. Пізніше це назвали "метод Едісона".

Вчені з Паризького університету вирішили перевірити метод на здорових піддослідних, поставивши перед ними завдання перетворити послідовність цифр на більш коротку. Завдання дуже спрощувалося тим, хто помічав деталь – друга цифра послідовності завжди збігалася з останньою. Після 60 подібних тестів досліджуваним давали 20 хвилин на відпочинок у темних тихих кімнатах на зручних кріслах.

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49 піддослідних не спали весь період відпочинку, 38 на якийсь час засипали, 14 досягли фази глибшого сну, а 24 – тільки першої фази поверхневого сну – прикордонного стану між сном і неспанням. Для того, щоб утримати людину в цьому стані, вчені використовували метод Едісона, але замість кульок, у їхніх руках були пластикові пляшки з водою. Падаючи на підлогу, вони одразу будили.

Результати перевершили очікування: подрімавші у фазі поверхневого сну в 2,7 рази частіше знаходили спосіб спростити собі роботу, ніж контрольна група (83% проти 30%). І для цього їм знадобилася лише одна хвилина дрімоти.

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