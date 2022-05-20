Жінки дочекалися! Арестович роздягнувся у прямому ефірі (відео)

Радник глави Офісу президента вирішив змінити футболку на вишиванку

Арестович переодягнувся/Фото: колаж: "Сьогодні"

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович прямо під час прямого ефіру вирішив переодягнутись. Він змінив футболку на вишиванку.

Арестович зробив це під час ефіру на YouTube-каналі журналістки Юлії Латиніної.

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Прямо під час прямого ефіру позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович вирішив змінити одяг на український національний — вишиванку. Він зняв футболку та одягнув сорочку.

Арестович показав, як керує танком тигрового забарвлення

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився кумедним відео, на якому показав, як управляє танком. Техніка була тигрового кольору. У танку також сиділа дитина в касці.

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"Дехто стверджує, що ми боїмося і відсиджуємося. Так ось – це не так! 34-й вихід. Заходимо з флангу", – підписав відео радник голови ОП в Telegram.

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