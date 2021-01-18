Важить, як 11 дорослих чоловіків: фермер показав свого бичка-переростка (фото)

Дев'ятирічний Хеміш дуже слухняний, сумирний і розумний

Американський фермер Марк Стюарт з Бедфорда, штат Вірджинія, виростив гігантського шотландського високогірного бичка, вага якого перевищує 2000 фунтів (близько 907 кг), що відповідає вазі приблизно 11 дорослих чоловіків.

У короткому відео, яке набрало майже мільйон переглядів, Марк пояснює, що дев'ятирічний бик на прізвисько Хеміш не тільки дуже слухняний і сумирний, але й неймовірно розумний.

"Він відводить від мене найнебезпечніші частини свого тіла", – розповідає Марк, маючи на увазі гігантські роги.

Ви тільки подивіться, наскільки красивий цей велетень!

Фото: Facebook | Hamish Kyloe

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як величезного бика на прізвисько Нікерс побоялися вбивати фермери з Австралії. Крім того, у Німеччині відбулися видовищні заїзди на биках.

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