Важить, як 11 дорослих чоловіків: фермер показав свого бичка-переростка (фото)
Дев'ятирічний Хеміш дуже слухняний, сумирний і розумний
Американський фермер Марк Стюарт з Бедфорда, штат Вірджинія, виростив гігантського шотландського високогірного бичка, вага якого перевищує 2000 фунтів (близько 907 кг), що відповідає вазі приблизно 11 дорослих чоловіків.
У короткому відео, яке набрало майже мільйон переглядів, Марк пояснює, що дев'ятирічний бик на прізвисько Хеміш не тільки дуже слухняний і сумирний, але й неймовірно розумний.
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"Він відводить від мене найнебезпечніші частини свого тіла", – розповідає Марк, маючи на увазі гігантські роги.
Ви тільки подивіться, наскільки красивий цей велетень!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як величезного бика на прізвисько Нікерс побоялися вбивати фермери з Австралії. Крім того, у Німеччині відбулися видовищні заїзди на биках.
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