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Надихнулися фільмами для дорослих? Анонімна вчителька розповіла про найдивніше ім’я учениці

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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9 травня, 20:39
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Ще одне дивне ім'я в копілку, яке викликає багато питань: для чого, чому і як довго над вибором думали

Поки в Україні придумували нові імена для дітей, пов’язані з війною, за кордоном батьки назвали свою дочку, надихнувшись фільмами для дорослих. Анонімна вчителька розповіла про це ім’я, назвавши його найдивнішим, яке приходилося чути. Історією поділилися в The Sun.

Вчителі щороку знайомляться з сотнями нових учнів, звертаючи увагу на їх імена. Анонімна вчителька здивувалася батькам дівчини, яку назвали "Еротика". Вона поділилася історією з донькою, яка опісля розмістила скрін із листуванням на форумі Reddit.

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У повідомленні вчителька написала: "Є учениця на ім’я Еротика. Хто б так вчинив зі своєю дитиною?". Її здивована дочка відповіла на повідомлення: "У вашій школі?? Я не можу повірити, що це реально".

Дочка до розміщеного скриншоту додала підпис, не приховавши свого здивування: "Мама сьогодні надіслала мені це повідомлення. Мабуть, найгірше ім’я, яке я бачила".

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Користувачів форуму Reddit були шоковані фантазією батьків, які назвали свою дитину "Еротика". Але коментарі двозначні.

Цікаво, коли ці нещасні діти виростуть, чи буде хвиля судових позовів, в яких вони будуть пред'являти позови своїм батькам за емоційні збитки?, – написав один з користувачів Reddit.

Ця дитина ніколи не змириться із цим, – написав один з користувачів Reddit.

Звісно, той, хто заповнював документи для реєстрації цієї дитини, повинен був відмовитися від того, щоб назвати дитину таким ім'ям?, – зазначили в коментарях на Reddit.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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