Людиноподібні пси стали зірками інтернету: неймовірні фото
Собаки дуже схожі на людей і навіть вчаться розмовляти
Семирічні пси Ронні і Реджі стали знаменитостями у Мережі завдяки своїй людиноподібній зовнішності. Господиня незвичайних тварин Керрі Доквра стверджує, що вони не можуть спокійно вийти на прогулянку – відразу привертають до себе увагу людей довкола.
За словами Керрі, собаки дуже схожі на людей і навіть вчаться розмовляти. Ронні, наприклад, копія актриси Гейл Платт.
У Реджі менше людських рис, але він вміє дуже кумедно кривлятися.
Ронні та Реджі – метиси стаффордширського бультер'єра та ши-тцу / мопса.
"Вони люблять всіх довкола, особливо дітей. Єдине що, вони можуть проявити агресію під час їжі, але це тваринний інстинкт, нічого не вдієш", – пише власниця собак у Instagram.
Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк у Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.
А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, але безрезультатно.
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