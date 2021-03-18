Людиноподібні пси стали зірками інтернету: неймовірні фото

Собаки дуже схожі на людей і навіть вчаться розмовляти

Семирічні пси Ронні і Реджі стали знаменитостями у Мережі завдяки своїй людиноподібній зовнішності. Господиня незвичайних тварин Керрі Доквра стверджує, що вони не можуть спокійно вийти на прогулянку – відразу привертають до себе увагу людей довкола.

За словами Керрі, собаки дуже схожі на людей і навіть вчаться розмовляти. Ронні, наприклад, копія актриси Гейл Платт.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

У Реджі менше людських рис, але він вміє дуже кумедно кривлятися.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

Ронні та Реджі – метиси стаффордширського бультер'єра та ши-тцу / мопса.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

"Вони люблять всіх довкола, особливо дітей. Єдине що, вони можуть проявити агресію під час їжі, але це тваринний інстинкт, нічого не вдієш", – пише власниця собак у Instagram.

Фото: instagram.com/ronnie_n_reggie18

Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк у Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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