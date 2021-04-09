Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Собака-путешественница стала звездой Instagram. У нее жизнь ничем не хуже, чем у миллионеров

Сегодня, 11:31

Питомец живет в швейцарском регионе Энгадин

У шестилетнего вест-хайленд-уайт-терьера по кличке Луна есть собственная страничка в Instagram и почти 60 тысяч подписчиков в придачу.

Собака живет в швейцарском регионе Энгадин и наслаждается всеми прелестями этой жизни: путешествует, купается в горных ручьях, валяется на солнышке, гуляет по Альпам и посещает старинные замки.

I'm Luna living in theAlps (@luna_anita_engadin)

I'm Luna living in theAlps (@luna_anita_engadin)

I'm Luna living in theAlps (@luna_anita_engadin)

Подписчики в комментариях под фотографиями и видео Луны утверждают, что таким досугом могут похвастаться только миллионеры – и то не все!

"Вот это я понимаю ЖИЗНЬ", "То чувство, когда у тебя нет и 10% того, что есть у этой собаки", "Как заставить зависть покинуть чат?", "Что сказать – впечатляет", "Хорошего отдыха, Луна. Радуйся, тебе повезло в этой жизни", – пишут юзеры в комментариях.

Каждый пост Луны в Instagram набирает в среднем от одной до четырех тысяч лайков.

Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.

Читайте также:
Собака-инвалид впервые в жизни увидела море: ее реакция стала хитом (видео)

Кроме этого, одной из самых популярных достопримечательностей бельгийского города Брюгге стал лабрадор по кличке Фидель. Пес любил отдыхать на подоконнике дома, откуда открывается потрясающий вид на Кот-канал (Côté Canal B&B).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Зоопарк похвастался своими африканскими львами. Выяснилось, что это собаки (фото) Бродячий пес пять раз грабил магазин и благодаря этому нашел семью (фото) Щенки хаски и ретривера «перепутали» мам. Как оказалось, это единственный шанс выжить (видео) Человекоподобные псы прославились в Сети: невероятные фото
фото собака путешествия пес
Источники: Сегодня , instagram.com/luna_anita_engadin
Реклама

Новости партнеров

Вот как домашние животные видят мир: фото
Вот как домашние животные видят мир: фото
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярные статьи

Сегодня, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

Вчера, 15:38Здорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Вчера, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 05:05Events

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

7 апреляЗвездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

7 апреляЗвездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

7 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

7 апреляEvents

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляЗвездно

Никаких оргий и мужиков: подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять