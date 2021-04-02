Помилочка вийшла: шведський сайт осоромився через мем у публікації (фото)

На сторінках видання з'явився "Гарольд, який приховує біль"

Популярний мем "Гарольд, який приховує біль" використали як головне фото до публікації на сайті Управління охорони здоров'я Стокгольма. Про це повідомляє видання The Independent.

Чиновники написали статтю, у якій закликали шведів у віці від 75 років і старше зробити щеплення від коронавірусу, однак для ілюстрації використовували, мабуть, стокове фото, попередньо не перевіривши його значення.

До речі, нехай Гарольд і далі приховує свій біль, а ви ніколи не приховуйте своїх почуттів до близьких людей та будьте щедрими на емоції і презенти: у квітні дуже багато свят, тому ми підготували спеціальний календар подарунків на будь-який смак.

Фото: twitter.com/ColmFulton

Знімок вже зняли з сайту.

"Ми навіть не знали, що це мем, але нам надійшов лист з роз'ясненнями від уважного читача. І, звичайно ж, ми відразу все виправили – тепер на його місці іншого фото", – заявила представниця стокгольмської адміністрації Ханна Фелленіус.

Регіональне агентство охорони здоров'я не вважає, що це зображення завдало будь-якої серйозної шкоди.

"Публікація провисіла на сайті кілька годин, але це не підірвало довіри до вакцинації", – впевнені чиновники.

Для довідки: мем з "Гарольдом, який приховує біль" з'явився у кінці 2010-х років, коли користувачі Reddit звернули увагу на стокову фотосесію угорського чоловіка поважного віку Арата Андраша. На хвилі популярності Андраш давав інтерв'ю, знімався у кліпах і рекламних роликах.

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