"Натягнула простирадло": вбрання відомої співачки стало мемом на "Греммі" (фото)

Зірка з'явилася на церемонії вручення "Греммі" у білій сукні Schiaparelli Couture

21-річна співачка Ноа Сайрус, сестра знаменитої американської поп-діви Майлі Сайрус, своїм незвичним зовнішнім виглядом насмішила глядачів 63-ї церемонії вручення музичної премії "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі минулої ночі.

Виконавиця з'явилася на червоній доріжці у білій сукні Schiaparelli Couture зі складним драпіруванням, що нагадує чи то простирадло, чи то використаний носовичок.

Фото: "Сьогодні"

Наряд Ної Сайрус моментально став предметом обговорення в Twitter.

"Не хвилюйся, Ноа, мені теж буває важко натягнути на себе простирадло", – написала у коментарях під фото одна з користувачок Мережі. "Виглядає, як купа туалетного паперу", – зазначила друга.

"Коли ти встала, і ліжко встала разом з тобою", – додала третя. "Ноа вилізла з ліжка, але постільна білизна сказала: "Чорта з два, я йду з тобою", – сміється четверта. "Я думала, що загубила свій носовичок. Ні, ось же він", – знущається п'ята.

До речі, через пандемію коронавірусу церемонію перенесли з січня на березень і провели згідно зі всіма правилами безпеки.

Свої ефектні вбрання продемонстрували Біллі Айліш з братом Фіннеасом, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлс, Дуа Ліпа, Lizzo, Megan Thee Stallion і Doja Cat.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про "Греммі". Також оголосили переможців другої за важливістю після "Оскара" премії – "Золотого глобуса".

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