Нова жертва Zoom: голова сенатора США доповідала догори дригом (відео)

Тому Еммеру не відразу вдалося виправити ситуацію

Здається, фільтри Zoom вирішили захопити світ. І доби не минуло після того, як американський адвокат виступав на онлайн-засіданні суду у вигляді кошеня, як сенатор з Міннесоти взяв участь у засіданні фінансового комітету Конгресу США в образі голови, що зависла в повітрі догори дригом.

Про це повідомляє The Hill.

Сенатору Тому Еммеріх також спочатку не вдалося впоратися з відеофільтрів програми, тому він так і робив свою доповідь.

Еммер як ні в чому не бувало робив свою доповідь, коли член Палати представників Максін Уотерс перервала його, запитавши, чи все у нього гаразд.

"Я не знаю, як це виправити", – зізнався сенатор, коли йому пояснили, що відбувається.

"Принаймні, ти не кіт", – пожартував один з учасників засідання колег, натякнувши на випадок з адвокатом з Техасу напередодні.

Пізніше сенатору все ж вдалося перевернути зображення.

Нагадаємо, в США адвокат Рід Понтон з'явився на онлайн-засіданні техаського окружного суду, яке проходило в Zoom, у вигляді мультяшного кошеня – ні юристу, ні його асистенту так і не вдалося відключити спеціальний фільтр.

Ми також писали, що перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання в суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою – за тим, що відбувається в Zoom спостерігали всі учасники засідання.

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