Наслідки карантину: в США адвокат взяв участь у суді в образі кошеня (відео)

Юристу не вдалося вимкнути фільтр у Zoom

У США адвокат Род Понтон з'явився на онлайн-засіданні техаського окружного суду, яке відбувалося в Zoom, у вигляді мультяшного кошеня. Ні юрист, ні його асистент ніяк не могли відключити спеціальний фільтр.

Відео засідання розмістили серед судових трансляцій на YouTube в "освітніх цілях".

На ньому миле сумне кошеня ворушить ротом і очима і каже, що намагається вимкнути фільтр, але у нього це не виходить.

"Я тут, у трансляції, я не кіт", – зітхає адвокат.

Слід віддати належне його колегам у суді – вони практично не сміються.

Яким чином на комп'ютері захисника було ввімкнено цей фільтр, невідомо. Судячи з усього, це зробила дитина, що користувалася гаджетом до нього.

"Важлива порада щодо Zoom: Якщо дитина користувався вашим комп'ютером перед тим, як ви приєдналися до віртуального слухання, перевірте параметри відео і переконайтеся, що фільтри вимкнені. Це кошеня щойно зробило офіційну заяву у справі в 394-му суді", – написав суддя Рой Фергюсон у Twitter.

Він також зазначив, що "всі учасники поставилися до цього гідно, а відфільтрований адвокат був неймовірно граціозним".

"Вкрай важливо, щоб відео використовувалося не для знущання над юристами, а для демонстрації прихильності юридичної спільноти справі справедливості", – підсумував Фергюсон.

Нагадаємо, перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання у суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою – за цим у Zoom спостерігали всі учасники засідання.

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