Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Наслідки карантину: в США адвокат взяв участь у суді в образі кошеня (відео)

Сьогодні, 03:21

Юристу не вдалося вимкнути фільтр у Zoom

У США адвокат Род Понтон з'явився на онлайн-засіданні техаського окружного суду, яке відбувалося в Zoom, у вигляді мультяшного кошеня. Ні юрист, ні його асистент ніяк не могли відключити спеціальний фільтр.

Відео засідання розмістили серед судових трансляцій на YouTube в "освітніх цілях".

На ньому миле сумне кошеня ворушить ротом і очима і каже, що намагається вимкнути фільтр, але у нього це не виходить.

"Я тут, у трансляції, я не кіт", – зітхає адвокат.

Слід віддати належне його колегам у суді – вони практично не сміються.

Яким чином на комп'ютері захисника було ввімкнено цей фільтр, невідомо. Судячи з усього, це зробила дитина, що користувалася гаджетом до нього.

"Важлива порада щодо Zoom: Якщо дитина користувався вашим комп'ютером перед тим, як ви приєдналися до віртуального слухання, перевірте параметри відео і переконайтеся, що фільтри вимкнені. Це кошеня щойно зробило офіційну заяву у справі в 394-му суді", написав суддя Рой Фергюсон у Twitter.

Він також зазначив, що "всі учасники поставилися до цього гідно, а відфільтрований адвокат був неймовірно граціозним".

"Вкрай важливо, щоб відео використовувалося не для знущання над юристами, а для демонстрації прихильності юридичної спільноти справі справедливості", – підсумував Фергюсон.

Нагадаємо, перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання у суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою – за цим у Zoom спостерігали всі учасники засідання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
США суд адвокат кіт кошеня техас Zoom
Реклама

Новини партнерів

Соломія Вітвіцька розлучається: історія кохання подружжя
Соломія Вітвіцька розлучається: історія кохання подружжя
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар

Популярні статті

Вчора, 17:32Смачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

Вчора, 15:17Психо

Як провести 14 лютого, якщо ви самотні

Вчора, 10:41Зірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

Вчора, 10:07Зірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

8 лютогоЗірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

8 лютогоФаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

8 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

7 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

7 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти