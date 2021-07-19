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20 колективів з усієї України влаштували фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень: про що співали

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 липня, 13:32
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Учасники фестивалю кажуть, що людина від таких пісень стає щасливою і життєрадісною. Фестиваль жартівливої і сраміцької пісні проводять на Черкащині вже в 5 раз
Фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень на Черкащині
Фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень на Черкащині / Фото: скриншот

Фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень на Черкащині. З усієї України з'їхалися, щоб погорлать сороміцьких народних. Співали душевно і навіть злива не завадила. Як проходив фестиваль – далі в матеріалі.

А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.

Учасниці з Старосілля проводять рептицію перед виходом на сцену. На репліку одного з гостей: "Бабусі співають", жартівливо обурюються, що вони не бабусі, а "веселухи". На фестиваль привезли чотири пісні – невідомі широкому загалу. Підіграють собі імпровізованими музичними інструментами – гребінцем і рублем. Колектив знає десятки жартівливих пісень:

Повну хату женихів навела,

Повну хату ще й подвір’ячко,

Завела тоді весіллячко

Вони кажуть, що людина від таких пісень стає щасливою і життєрадісною.

Навіть дощ не став на заваді веселощам – від нього люди ховалися, де тільки могли. І навіть під накриттями продовжували співати і танцювати. Учасники стверджують: погода настрою не зіпсувала.

На Черкащині співали жартівливі і сороміцькі пісні
На Черкащині співали жартівливі і сороміцькі пісні / Фото: скриншот

Фестиваль жартівливої і сороміцької пісні проводять на Черкащині вже в 5 раз. Цього року показати свої таланти приїхало два десятка колективів.

За словами голови Бобрицької сільради Олени Штефан, люди напевно дуже скучили за тим, щоб зібратися в групи, провести добре час.

Святкували допізна. Найбільш сороміцькими піснями учасники фестивалю запаслися на ніч.

А ми тим часом знайшли 6 кращих місць для пікніка в Києві – в межах міста і в передмісті.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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