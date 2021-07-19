20 колективів з усієї України влаштували фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень: про що співали

Учасники фестивалю кажуть, що людина від таких пісень стає щасливою і життєрадісною. Фестиваль жартівливої і сраміцької пісні проводять на Черкащині вже в 5 раз

Фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень на Черкащині / Фото: скриншот

Фестиваль жартівливих і сороміцьких пісень на Черкащині. З усієї України з'їхалися, щоб погорлать сороміцьких народних. Співали душевно і навіть злива не завадила. Як проходив фестиваль – далі в матеріалі.

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Учасниці з Старосілля проводять рептицію перед виходом на сцену. На репліку одного з гостей: "Бабусі співають", жартівливо обурюються, що вони не бабусі, а "веселухи". На фестиваль привезли чотири пісні – невідомі широкому загалу. Підіграють собі імпровізованими музичними інструментами – гребінцем і рублем. Колектив знає десятки жартівливих пісень:

Повну хату женихів навела, Повну хату ще й подвір’ячко, Завела тоді весіллячко

Вони кажуть, що людина від таких пісень стає щасливою і життєрадісною.

Навіть дощ не став на заваді веселощам – від нього люди ховалися, де тільки могли. І навіть під накриттями продовжували співати і танцювати. Учасники стверджують: погода настрою не зіпсувала.

На Черкащині співали жартівливі і сороміцькі пісні / Фото: скриншот

Фестиваль жартівливої і сороміцької пісні проводять на Черкащині вже в 5 раз. Цього року показати свої таланти приїхало два десятка колективів.

За словами голови Бобрицької сільради Олени Штефан, люди напевно дуже скучили за тим, щоб зібратися в групи, провести добре час.

Святкували допізна. Найбільш сороміцькими піснями учасники фестивалю запаслися на ніч.

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