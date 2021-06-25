Сєдокова і Лобода заспівали в провокаційних сукнях. Одна засвітила бюст, інша – довгі ноги

Кілька днів тому відкрився популярний музичний фестиваль "Жара", на якому в розкішних вбраннях з'явилися секс-символи естради

Світлана Лобода, Яніс Тімма і Анна Сєдокова на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/zharatv

У другий день музичного фестивалю "Жара", на якому Віра Брежнєва з'явилася у відвертій сукні, виступили Анна Сєдокова і Світлана Лобода. Концерт пройшов без глядачів, а з телевізійною зйомкою. Крім шикарних виступів, які незабаром побачать шанувальники артистів, зірки порадували і яскравими образами. Та поки артисти проводять своє насичене робоче літо, пропонуємо вам скористатися жарким сезоном і поїхати в подорож Київщиною з електромобілем Jaguar.

На фото, опублікованих в Instagram, 38-річна Світлана Лобода стоїть на сцені в спокусливій мерехтливій сукні із залізною вставкою на бюсті. Кожна деталь образу артистки була продумана: від темно-червоної насиченої помади до фактурних браслетів. Такий образ підкреслив і без того шикарну фігуру Лободи.

Світлана Лобода на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Анна Сєдокова з'явилася на "Жарі" зі своїм 28-річним обранцем, Янісом Тіммі. Артистка обрала сміливий наряд з відвертим вирізом в області декольте, а також високим вирізом на стегні. У своєму Instagram-акаунті співачка опублікувала короткий ролик, на якому зробила танцювальне па з Янісом. Баскетболіст від неї очей не міг відвести.

"Танцюю із зіркою", – написала Анна Сєдокова.

Нагадаємо, що музичний фестиваль "Жара", на якому виступають українські артистки, що живуть в Росії, проходить з 23 по 27 червня. Фестиваль мав пройти за участю глядачів в залі, однак на наступний день після відкриття "Жара" був скасований через карантинні обмеження. У результаті артисти виступили перед камерами, записи з яких глядачі побачать в форматі телевізійного концерту.

Дізнайтеся, як обрати літню сукню за типом фігури:

Раніше Анна Сєдокова зізналася, що утримує свого 28-річного чоловіка.