Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Сєдокова і Лобода заспівали в провокаційних сукнях. Одна засвітила бюст, інша – довгі ноги

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 червня, 11:09
Копіювати лінк
Кілька днів тому відкрився популярний музичний фестиваль "Жара", на якому в розкішних вбраннях з'явилися секс-символи естради
Світлана Лобода, Яніс Тімма і Анна Сєдокова на фестивалі "Жара"
Світлана Лобода, Яніс Тімма і Анна Сєдокова на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/zharatv

У другий день музичного фестивалю "Жара", на якому Віра Брежнєва з'явилася у відвертій сукні, виступили Анна Сєдокова і Світлана Лобода. Концерт пройшов без глядачів, а з телевізійною зйомкою. Крім шикарних виступів, які незабаром побачать шанувальники артистів, зірки порадували і яскравими образами. Та поки артисти проводять своє насичене робоче літо, пропонуємо вам скористатися жарким сезоном і поїхати в подорож Київщиною з електромобілем Jaguar.

На фото, опублікованих в Instagram, 38-річна Світлана Лобода стоїть на сцені в спокусливій мерехтливій сукні із залізною вставкою на бюсті. Кожна деталь образу артистки була продумана: від темно-червоної насиченої помади до фактурних браслетів. Такий образ підкреслив і без того шикарну фігуру Лободи.

Світлана Лобода на фестивалі "Жара"
Світлана Лобода на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Анна Сєдокова з'явилася на "Жарі" зі своїм 28-річним обранцем, Янісом Тіммі. Артистка обрала сміливий наряд з відвертим вирізом в області декольте, а також високим вирізом на стегні. У своєму Instagram-акаунті співачка опублікувала короткий ролик, на якому зробила танцювальне па з Янісом. Баскетболіст від неї очей не міг відвести.

"Танцюю із зіркою", – написала Анна Сєдокова.

Нагадаємо, що музичний фестиваль "Жара", на якому виступають українські артистки, що живуть в Росії, проходить з 23 по 27 червня. Фестиваль мав пройти за участю глядачів в залі, однак на наступний день після відкриття "Жара" був скасований через карантинні обмеження. У результаті артисти виступили перед камерами, записи з яких глядачі побачать в форматі телевізійного концерту.

Дізнайтеся, як обрати літню сукню за типом фігури:

Раніше Анна Сєдокова зізналася, що утримує свого 28-річного чоловіка.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

6 — 17 липня

14 — 21 серпня

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
12
дній
01
годин
38
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти