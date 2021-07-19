20 коллективов со всей Украины устроили фестиваль шуточных и срамных песен: о чем пели

Участники фестиваля говорят, что человек от таких песен становится счастливым и жизнерадостным. Фестиваль шутливой и срамной песни проводят на Черкасщине уже в 5 раз

Фестиваль шуточных и срамных песен на Черкасщине / Фото: скриншот

Фестиваль шуточных и срамных песен на Черкасщине. Со всей Украины съехались, чтобы погорлать срамных народных. Пели душевно и даже ливень не помешал. Как проходил фестиваль – далее в материале.

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Участницы из Староселья репетируют перед выходом на сцену. На реплику одного из гостей: "Бабушки поют", шутливо возмущаются, что они не бабушки, а "веселухи". На фестиваль привезли четыре песни – неизвестные широкой общественности. Подыгрывают себе импровизированными музыкальными инструментами – расческой и рублем. Коллектив знает десятки шутливых песен:

Повну хату женихів навела, Повну хату ще й подвір’ячко, Завела тоді весіллячко.

Они говорят, что человек от таких песен становится счастливым и жизнерадостным.

Даже дождь не стал помехой веселью – от него люди прятались, где только могли. И даже под накрытиями продолжали петь и танцевать. Участники утверждают: погода настроения не испортила.

На Черкащине пели шуточные и срамные песни / Фото: скриншот

Фестиваль шутливой и срамной песни проводят на Черкасщине уже в 5 раз. В этом году показать свои таланты приехало два десятка коллективов.

По словам председателя Бобрицкого сельсовета Елены Штефан, люди наверное очень соскучились за тем, чтобы собраться в группы, провести хорошо время.

Праздновали допоздна. Наиболее постыдными песнями участники фестиваля запаслись на ночь.

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