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20 коллективов со всей Украины устроили фестиваль шуточных и срамных песен: о чем пели

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
19 июля, 13:32
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Участники фестиваля говорят, что человек от таких песен становится счастливым и жизнерадостным. Фестиваль шутливой и срамной песни проводят на Черкасщине уже в 5 раз
Фестиваль шуточных и срамных песен на Черкасщине
Фестиваль шуточных и срамных песен на Черкасщине / Фото: скриншот

Фестиваль шуточных и срамных песен на Черкасщине. Со всей Украины съехались, чтобы погорлать срамных народных. Пели душевно и даже ливень не помешал. Как проходил фестиваль – далее в материале.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Участницы из Староселья репетируют перед выходом на сцену. На реплику одного из гостей: "Бабушки поют", шутливо возмущаются, что они не бабушки, а "веселухи". На фестиваль привезли четыре песни – неизвестные широкой общественности. Подыгрывают себе импровизированными музыкальными инструментами – расческой и рублем. Коллектив знает десятки шутливых песен:

Повну хату женихів навела,

Повну хату ще й подвір’ячко,

Завела тоді весіллячко.

Они говорят, что человек от таких песен становится счастливым и жизнерадостным.

Даже дождь не стал помехой веселью – от него люди прятались, где только могли. И даже под накрытиями продолжали петь и танцевать. Участники утверждают: погода настроения не испортила.

На Черкащине пели шуточные и срамные песни
На Черкащине пели шуточные и срамные песни / Фото: скриншот

Фестиваль шутливой и срамной песни проводят на Черкасщине уже в 5 раз. В этом году показать свои таланты приехало два десятка коллективов.

По словам председателя Бобрицкого сельсовета Елены Штефан, люди наверное очень соскучились за тем, чтобы собраться в группы, провести хорошо время.

Праздновали допоздна. Наиболее постыдными песнями участники фестиваля запаслись на ночь.

А мы тем временем нашли 6 лучших мест для пикника в Киеве – в черте города и в пригороде.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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