Чоловік зіткнувся з чотириметровою акулою і зробив найстрашніше фото у своєму житті

Хижачка була настільки близько від чоловіка, що навіть ширококутний об'єктив не зміг зафіксувати її повністю – тільки ряди гострих зубів

Фото: .instagram.com/captainjohnmoore

Американський дайвер Джош Мур на узбережжі Флориди, недалеко від містечка Джупітер (США), максимально близько зіткнувся з величезною акулою. Хижачка була настільки близько, що навіть ширококутний об'єктив не зміг зафіксувати її повністю – тільки ряди гострих зубів.

Джош, який займається підводною фотографією, кинув шматок риби акулі на останньому місяці вагітності. Вона так заметушилася що, не помітивши чоловіка, кинулася в його бік.

Фото: John Moore | Instagram

"Вона явно була там найголовнішою і потім ще не раз підпливала до мене, поки я не піднявся на поверхню", – розповідає Джош Мур на своїй сторінці в Instagram.

Фото: John Moore | Instagram

Зустріч з акулою для Мура закінчилася добре, але ж все могло скластися трагічно – тупорилі акули вважаються найнебезпечнішими в світі через агресивний характер і вражаючу масу. Вага деяких представників виду досягає 250 кг, а довжина коливається від двох до чотирьох метрів.

Фото: John Moore | Instagram

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