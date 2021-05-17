Чоловік зіткнувся з чотириметровою акулою і зробив найстрашніше фото у своєму житті
Хижачка була настільки близько від чоловіка, що навіть ширококутний об'єктив не зміг зафіксувати її повністю – тільки ряди гострих зубів
Американський дайвер Джош Мур на узбережжі Флориди, недалеко від містечка Джупітер (США), максимально близько зіткнувся з величезною акулою. Хижачка була настільки близько, що навіть ширококутний об'єктив не зміг зафіксувати її повністю – тільки ряди гострих зубів.
Джош, який займається підводною фотографією, кинув шматок риби акулі на останньому місяці вагітності. Вона так заметушилася що, не помітивши чоловіка, кинулася в його бік.
"Вона явно була там найголовнішою і потім ще не раз підпливала до мене, поки я не піднявся на поверхню", – розповідає Джош Мур на своїй сторінці в Instagram.
Зустріч з акулою для Мура закінчилася добре, але ж все могло скластися трагічно – тупорилі акули вважаються найнебезпечнішими в світі через агресивний характер і вражаючу масу. Вага деяких представників виду досягає 250 кг, а довжина коливається від двох до чотирьох метрів.
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