Рибак несподівано зловив на вудку чотириметрову акулу (фото)

Чоловік розповів, що ніколи раніше не бачив нічого подібного

Рибак Джош Лонерган з новозеландського регіону Бей-оф-Пленті зловив на вудку гігантську чотириметрову акулу. Чоловік розповів, що ніколи раніше не бачив нічого подібного. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Джош поїхав на рибалку на свій день народження. Несподівано чоловік помітив велику акулу, яка полювала на риб у трьох метрах від його човна. Рибалка швидко закинув вудку й здивувався, коли хижачка жадібно накинулася на наживку.

Фото: Storyful

"Спочатку я не зрозумів: це вузькозуба чи велика біла акула. Я швидко почав намотувати волосінь", – згадує він.

Новозеландець пояснив, що ніколи раніше не бачив, щоб велика біла акула так вистрибувала перед човном. Вона була величезною – близько чотирьох метрів завдовжки. Лонерган, який з дитинства захоплюється риболовлею, зазначив, що останнім часом кількість великих білих акул зросла.

До речі, велика біла акула (також відома як акула-людожер) – одна з найбільших хижих риб в світі. У середньому представники цього виду виростають до 4,6-4,8 метра завдовжки, але трапляються екземпляри завдовжки до шести метрів. Вважаються найбільш небезпечним для людини видом акул.

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