Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Сьогодні, 09:07

Фотографію незвичайної зустрічі жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook

Чотирирічний хлопчик на ім'я Домінік під час сімейного відпочинку на курорті Массануттен у Вірджинії (США) знайшов і привів додому маленьке оленя. Побачивши це, мати дитини, Стефані Браун, втратила дар мови.

Фотографію незвичайної зустрічі жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Цей допис зібрав десятки тисяч вподобань та коментарів.

Фото: Facebook | Stephanie Orrantia

За словами Стефані, вони всією сім'єю поїхали на базу відпочинку, щоб провести там вихідні. В останній день відпустки американці вже збирали речі, а їхній чотирирічний син бігав біля будинку. Стефані виглянула подивитися, чи все добре, і побачила, що малюк прийшов з оленям.

Читайте також:
Оленя-злодюжку застукали на гарячому в Шотландії: відео

Досить символічно, що на піжамі Домініка зображений Рудольф – олень з червоним носом, який допомагає Санта-Клаусу.

"Я стояла і думала: "Цього просто не може бути!". Домінік поводив себе так, ніби нічого не сталося і це абсолютно нормальна для нього ситуація. Вони були такими дружніми – навіть рухалися синхронно", – згадує Стефані Браун.

Нагадаємо, в американському місті Ельдорадо, штат Іллінойс, олень прийняв статую оленихи за самку і спробував спаритися з нею, але випадково зламав скульптуру.

Дивіться відео: незвичайний олень розміром з кішку потрапив на відео

До того ж ми писали, що у штаті Міннесота в лісі знайшли новонароджене оленя з двома головами і шиями.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Польщі олень протаранив автомобіль з українцями: є поранені На фермі Сумщини розводять оленів. Тільки подивіться, які вони красиві (фото, відео) На Черкащині браконьєри вбили вагітну оленицю (відео)
фото США курйоз олень
Джерела: Сьогодні , facebook.com/stephanie.orrantia
Реклама

Новини партнерів

Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Вчора, 19:54Зірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

6 лютогоЗірково

Любов в соцмережі: як змінювалися пости Зеленських в Instagram

6 лютогоФаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

6 лютогоEvents

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

6 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 лютого: Овнам потрібно більше спілкуватися, а Тельці зможуть вирішити будь-яке питання

5 лютогоЗірково

"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

5 лютогоФаново

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

5 лютогоЗірково

Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

5 лютогоЗірково

Анна Кошмал про сцени в ліжку: "Зазвичай це тільки в кадрі виглядає дуже сексуально"

5 лютогоФаново

День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

5 лютогоЗірково

Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

5 лютогоЗірково

Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

Новини партнерів

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышной грудью в купальнике
54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышной грудью в купальнике
Астрологи назвали найнедоступнішу жінку за знаком зодіаку
Астрологи назвали найнедоступнішу жінку за знаком зодіаку
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Ватрушки з сиром: як приготувати ніжну і ароматну випічку
Ирина Билык и Элина Иващенко ездили на приём к Лукашенко
Ирина Билык и Элина Иващенко ездили на приём к Лукашенко
Світлана Лобода похизувалася фігурою в спідній білизні
Світлана Лобода похизувалася фігурою в спідній білизні

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти