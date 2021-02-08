Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Фотографію незвичайної зустрічі жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook

Чотирирічний хлопчик на ім'я Домінік під час сімейного відпочинку на курорті Массануттен у Вірджинії (США) знайшов і привів додому маленьке оленя. Побачивши це, мати дитини, Стефані Браун, втратила дар мови.

Фотографію незвичайної зустрічі жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Цей допис зібрав десятки тисяч вподобань та коментарів.

Фото: Facebook | Stephanie Orrantia

За словами Стефані, вони всією сім'єю поїхали на базу відпочинку, щоб провести там вихідні. В останній день відпустки американці вже збирали речі, а їхній чотирирічний син бігав біля будинку. Стефані виглянула подивитися, чи все добре, і побачила, що малюк прийшов з оленям.

Досить символічно, що на піжамі Домініка зображений Рудольф – олень з червоним носом, який допомагає Санта-Клаусу.

"Я стояла і думала: "Цього просто не може бути!". Домінік поводив себе так, ніби нічого не сталося і це абсолютно нормальна для нього ситуація. Вони були такими дружніми – навіть рухалися синхронно", – згадує Стефані Браун.

Нагадаємо, в американському місті Ельдорадо, штат Іллінойс, олень прийняв статую оленихи за самку і спробував спаритися з нею, але випадково зламав скульптуру.

Дивіться відео: незвичайний олень розміром з кішку потрапив на відео

До того ж ми писали, що у штаті Міннесота в лісі знайшли новонароджене оленя з двома головами і шиями.

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