Обличчя дівчини через невдалу маски несподівано стало помаранчевим (відео)

Схвильована блоґерка поділилася своїми відчуттями

Популярна TikTok-блоґерка на ім'я Лорен зробила косметичну маску для шкіри, після чого її обличчя пофарбувалося у помаранчевий колір. Своїми відчуттями схвильована дівчина поділилася у короткому ролику, що з'явився на її сторінці.

"Моя сестра розсміялася, коли побачила мене", – прокоментувала курйозний інцидент героїня ролика.

За словами Лорен, незвичайний рецепт маски для обличчя вона знайшла в інтернеті, і вирішила приготувати її самостійно у домашніх умовах. Засіб мав поліпшити стан проблемної шкіри з акне.

Відео: tiktok.com/@laurenjrennie

На опублікованому відео блоґерка пояснює, що вона нанесла кольорову суміш на обличчя і незабаром помітила, що її руки також забарвилися. У кінці відео Лорен показала, що після маски її обличчя стало помаранчевим.

Публікація Лорен у TikTok швидко стала вірусною і набрала більше мільйона переглядів. Підписники втішають дівчину та закликають її дуже не перейматися, адже рано чи пізно фарба змиється. "Краще, звичайно, раніше", – сміється у коментарях під відео один з користувачів Мережі.

Які модні маски для обличчя дійсно працюють – дивіться відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про альгінатну маску для обличчя: користь і правила застосування. До того ж, Сьогодні.Lifestyle опублікували найкращі рецепти масок для очищення.

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