Курйозні та смішні фото найнебезпечнішого у світі кота

Він ніби спеціально прийшов, щоб сказати всім злим та ненависним людям: Не добрий день! Зате класним – підніме настрій

Найлютіший у світі кіт / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Під'їхала нова доза ранкового позитиву: ми вчора ділилися фотографіями найсмішнішого собаки Туни, а сьогодні розповімо про котика на прізвисько Помпус, від чийого погляду мимоволі хочеться самому зіскочити з ліжка і піти звернутися в клубочок десь на пуфику, якщо він не проти, звичайно.

У Мережі сміються: якби у понеділка було обличчя, воно виглядало б саме так. На Instagram Помпуса підписано понад 300 тис. осіб, хоча йому не доводиться ділитися з передплатниками позитивними фотографіями. Його міміка непохитна — він виглядає так, ніби щойно вийшов із пекла.

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Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Кіт породи селкірк-рекс із вовною, що звалялася, і поглядом убивці напевно не дає господині спокійно спати, коли голодний. Уявіть, як може пройти день людини, яка, відкриваючи очі після пробудження, бачить цей незадоволений погляд.

Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/

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Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/

Насправді, кіт тільки на вигляд такий демонічний. Його господар каже, що в душі це добра дитина. Повіримо на слово.

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Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ Смішний кіт Помпус з поглядом серійного вбивці / Фото: instagram.com/pompous.albert/ 1 /12

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