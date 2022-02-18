Такого ви ще не бачили – курйозні фото та відео лисого папуги Блонді

Екс-перната дівчинка не постраждала в нерівному бою з котом, а захворіла на рідкісне пташине захворювання і втратила пір'їнки

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Ранок, традиційно, починається не з кави, а з нашої доброї та доброї добірки, що надихає на позитив. Вчора ми ділилися фотографіями найнебезпечнішого у світі кота з поглядом убивці, а сьогодні розповімо про неймовірну папугу Блонді, який втратив своє пір'я, але не чарівність.

Ось ви кажете: бувають у житті прикрості, зламавши ніготь або поставивши стрілку на нових колготках, а тепер уявіть, як це – бути птахом без пір'я... Доля-лиходійка наздогнала нашого сьогоднішнього героя, папугу Блонді, який раніше виглядав ось так.

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Екс-перната дівчинка розгубила своє пір'я не в жорстокому бою з котом – у неї про захворювання цирковірус, при якому у птиці опадає пір'я та деформується дзьоб. Але це не заважає папужці радувати господарів та аудиторію щоденними фото та відео. Зараз на сторінку Блонді в Instagram підписано 121 тис. передплатників, які активно зростають.

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

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Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/

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Господарі регулярно діляться з передплатниками Блонді курйозними фото та відео, які незворотно піднімають настрій. Впевніться самі, гортаючи галерею.

Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ Курйозні фото та відео лисого папуги Блонді / Фото: instagram.com/blondie_thelovebird/ 1/15

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