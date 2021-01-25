Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хозяева подарили уборщице свой пентхаус: ее реакция стала хитом (видео)

Сегодня, 10:52

Женщина стала владельцем огромных апартаментов с четырьмя спальнями

Женщина по имени Роза около 20 лет проработала уборщицей в одном из элитных жилых комплексов Нью-Йорка и неожиданно получила в подарок пентхаус. Об этом сообщается на платформе Reddit.

Все эти годы Роза жила вместе со своей сестрой в маленькой квартире. Из-за пандемии она потеряла свой стабильный доход. Владельцы огромной квартиры, где женщина регулярно убиралась, решили отблагодарить ее за усердие и подарили ключи, а также контракт на долгосрочную аренду.

Читайте также:
Женщина превратила наркопритон в сказочный домик всего за 194 тысячи гривен (фото)

"У меня с собой контракт на двухлетнюю аренду этого помещения. Ваши "фанаты" объединились и обо всем позаботились. Теперь эта квартира ваша на два года", – сообщил уборщице риелтор.

Теперь в распоряжении Розы огромные апартаменты с четырьмя спальнями, просторной кухней, несколькими ванными комнатами, двумя открытыми площадками и гигантским гардеробом.

Неповторимую реакцию новой хозяйки пентхауса записали на видео.

Видео: Reddit

Напомним, ранее показали фото самого дорогого жилья в США. Кроме этого, белорусская семья построила удобный дом на 16 "квадратов".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Женщина превратила наркопритон в сказочный домик всего за 194 тысячи гривен (фото) Раскрыта тайна "самого одинокого дома в мире": поразительные фото 10 неудачных идей. Как оформляют свой дом люди, у которых нет вкуса (фото)
видео США дом уборщица пентхаус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе

Популярные статьи

Сегодня, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Сегодня, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Сегодня, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Сегодня, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Сегодня, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Вчера, 09:34Звездно

В Украине вылечить невозможно: Сергей Бабкин рассказал о страшном диагнозе

Вчера, 05:17Психо

Гороскоп на сегодня 24 января: у Близнецов период избавления от хлама, а Раки узнают секрет

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

23 январяЗвездно

Бари Алибасова госпитализировали: сын продюсера объяснил, что случилось с отцом

23 январяВкусно

3 рецепта всемирно известных пирогов

23 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 23 января: Девы легко смогут решить любую задачу, а Весы – напортачить на работе

22 январяЗвездно

Представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню. Фанаты назвали ее "хитярой"

22 январяПсихо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

22 январяВкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Новости партнеров

На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Как хорошо высыпаться: 9 простых советов врачей для улучшения сна
Как хорошо высыпаться: 9 простых советов врачей для улучшения сна

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять