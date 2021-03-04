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Голодні мавпи збунтувалися і об'їдають жителів Венесуели (відео)

Сьогодні, 10:52

Тварини залазять у будинки через вікна і крадуть їжу

Мавпи-шкідники оселилися у місті Маракай на півночі Венесуели. Люди скаржаться, що тварини залазять в оселі через вікна та крадуть із кухонь їжу.

Найбільше дістається жителям районів, прилеглих до зоопарку. Він закрився через пандемію коронавірусу ще торік. Місцеві припускають, що мавп могли випустити свідомо працівники зоопарку, бо тварин нічим годувати.

Голодні мавпи збунтувалися і об'їдають жителів Венесуели
Фото: Unsplash

Нещодавно стало відомо про один випадок нападу на людей.

"Сусідка погрожувала мавпі черевиком, а та вхопила її за палець. Добре, що раніше всім тваринам видалили ікла. Укус був слабенький", – розповідає місцева жителька Кармен Луго.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше мешканка індонезійської провінції Південний Калімантан Айу Сарасіані побачила, як мавпа пере її брудний одяг. Примат сів на край тазу і вмочував речі у воду.

До того ж, ми писали про горил із національного парку Вірунга на сході Демократичної Республіки Конго, які навчилися позувати для селфі. Звірі повторюють рухи та гримаси людей.

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Джерело: Сьогодні
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