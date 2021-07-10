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Його звуть Степан і він з України. Як незворушний кіт став зіркою TikTok (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 17:19
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Напевно ви бачили десятки роликів, в яких кіт, абсолютно байдужий до всього навколо, сидить за столом під музику. Виявляється, він живе в Україні!
Український кіт Степан став зіркою ТikTok
Український кіт Степан став зіркою ТikTok / Фото: Скріншот з YouTube

Навіть якщо у вас немає додатку TikTok, ви бачили цього кота. Тому що ролики з ним давно вийшли за межі однієї соцмережі – їх постять в Instagram, Youtube, а тепер і сюжет про тварину зняли.

Цього кота звуть Стьопа і він живе в Харкові. Його відео – це жиза для кожного з нас. У них туга, печаль і весь вир почуттів, які знайомі людям (а може, і котам). Від цього контенту хочеться плакати і сміятися, а ще ділитися ним з друзями.

Як Стьопа став знаменитим

Кіт Степан байдуже сидить поруч із ароматною піцою. Це відео набрало майже 5 млн переглядів у TikTok, а в п'ятеро більше зібрали інші відео, де він, наприклад, сидить нібито на вечірці і сумує під трек Дорна.

На акаунти кота Степана в соцмережах підписані тисячі шанувальників, яких відчуженість вусатого тільки вабить. З ним навіть знімають дуети в TikTok!

Хазяйка Стьопи – Анна – знімає його на телефон з першого дубля і в повній тиші, а потім накладає в редакторі музику. Ідея, говорить вона, народилася випадково.

Якось Анна принесла додому піцу, поклала на стіл. Поруч на свій улюблений стілець сів Степан, але піца його зовсім не цікавила. Це господиня і зафільмувала.

Анна зізнається, що про таку популярність свого домашнього улюбленця навіть і думати не могла, коли 13 років тому підібрала худого кошеня біля ринку. Степан виріс і перетворився на солідного семикілограмового красеня.

У кадрі змінюються торти, тістечка, фрукти, коктейлі... Незмінним залишається лише ставлення кота – йому байдуже. На аксесуари Анна витрачає кругленьку суму. Фірмові краватки і метелики, вази, живі екзотичні квіти і світломузика. Але поки на контенті не заробляє.

Детальніше про Степана та інших тварин-зірок дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Instagram розлетілося відео з незвичайною твариною – котопсом.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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