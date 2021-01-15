ЦРУ розсекретило документи про контакти з НЛО, але всі деталі зафарбовані (фото)

Матеріали опублікував засновник інтернет-ресурсу The Black Vault

У відкритому доступі з'явилися секретні документи Центрального розвідуправління США, пов'язані з повідомленнями про НЛО. Всі матеріали опублікував засновник інтернет-ресурсу The Black Vault Джон Грінвальд-молодший. Про це повідомляє видання Daily Star.

За словами Грінвальда-молодшого, одну частину текстів він отримав на компакт-диску, іншу довелося сканувати вручну з паперових носіїв. У цілому, "колекція секретних матеріалів" налічує 2780 сторінок.

Цікаво, що Джон вимагав від американського уряду розсекретити інформацію протягом 25 років. Він керувався Законом про свободу інформації (FOIA).

"У ЦРУ стверджують, що надали всі наявні у них документи, але способу перевірити це немає. Деякі деталі у звітах або відредаговані, або зафарбовані. Крім того, управління ускладнило використання електронних даних, розмістивши їх у вкрай застарілому форматі. І тим не менше, це приголомшлива інформація", – розповів Грінвальд виданню Motherboard.

Він також додав, що всього за добу з сайту були завантажені тисячі матеріалів.

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