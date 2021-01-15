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ЦРУ розсекретило документи про контакти з НЛО, але всі деталі зафарбовані (фото)

Сьогодні, 10:22

Матеріали опублікував засновник інтернет-ресурсу The Black Vault

У відкритому доступі з'явилися секретні документи Центрального розвідуправління США, пов'язані з повідомленнями про НЛО. Всі матеріали опублікував засновник інтернет-ресурсу The Black Vault Джон Грінвальд-молодший. Про це повідомляє видання Daily Star.

Фото: twitter.com/blackvaultcom

За словами Грінвальда-молодшого, одну частину текстів він отримав на компакт-диску, іншу довелося сканувати вручну з паперових носіїв. У цілому, "колекція секретних матеріалів" налічує 2780 сторінок.

Цікаво, що Джон вимагав від американського уряду розсекретити інформацію протягом 25 років. Він керувався Законом про свободу інформації (FOIA).

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"У ЦРУ стверджують, що надали всі наявні у них документи, але способу перевірити це немає. Деякі деталі у звітах або відредаговані, або зафарбовані. Крім того, управління ускладнило використання електронних даних, розмістивши їх у вкрай застарілому форматі. І тим не менше, це приголомшлива інформація", – розповів Грінвальд виданню Motherboard.

Фото: twitter.com/blackvaultcom

Він також додав, що всього за добу з сайту були завантажені тисячі матеріалів.

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Нагадаємо, раніше Google допоміг виявити НЛО біля Зони 51, яку не так давно намагалися штурмом взяти конспірології.

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фото ЦРУ документи нло
Джерело: twitter.com/blackvaultcom
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