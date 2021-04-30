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Конкурс від ТМ "Духмяна Хата" "Найкраща випічки України – великодня і не тільки" – 12 переможців і їхні рецепти

Упродовж 4 тижнів журі обирало найоригінальніші та найцікавіші рецепти

Конкурс "Найкраща випічки України – Великодня і не тільки" стартував 29 березня. Упродовж 4 тижнів з усіх куточків України ми отримували десятки чудових рецептів випічки, яка вражала своєю оригінальністю, фантазією, нестандартним підходом до дріжджового тіста. Тому вибрати найкращі з кращих було неймовірно складно.

Цей конкурс дав можливість одним учасникам поділитися своїми сімейними рецептами, що переходять з покоління в покоління. А іншим – розповісти всій Україні про самобутні рецепти, відомі тільки в одному регіоні країни. Але тепер про них дізналися всі. Треті ж – кинули собі виклик і поділилися рецептами своєї першої в житті випічки.

Щоп'ятниці в прямому ефірі на телеканалі "Україна" в програмі "Ранок з Україною" оголошувалися 3 фіналісти тижня. Автори випічки-переможця отримали корисні призи.

Отже, переможці конкурсу "Найкраща випічки України – великодня і не тільки".

Перший тиждень

1 місце (приз – хлібопічка) посіла Ореста Малініна зі Львова за пляцки з вишнею. Ореста поділилася цікавим способом обробки і формування тіста.

2 місце (набір з 5 речей для випічки) у Анни з Києва та її синабонів з фісташками. Суддів вразила креативність рецепта.

3 місце (ще один набір з 5 речей для випічки) у Оксани Бондаренко з Полтави та її рецепта мандриків. За історію, підтримку і відкриття українських традицій, оригінальність і цікаву інтерпретацію фінальної обробки.

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Другий тиждень

1 місце (приз – хлібопічка) посіла Анна Панкова з Миколаєва за великоднього ягняти. Анна вразила креативною інтерпретацією і відображенням символіки пасхального свята.

2 місце (набір з 5 речей для випічки) у Олени Ганжі з Києва за її традиційні шведські булочки. Суддів вразила цікава подача випічки.

3 місце (ще один набір з 5 речей для випічки) у Валентини Приходько з м. Кам'янське. Солодкий пиріг "Насолода" був відзначений за цікаве формування тіста і насичену компонентну начинку.

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Третій тиждень

1 місце (приз – хлібопічка + фартух) посіла Леся Любомирівна з Дрогобича за тюлеву бабу. Особливість рецепта – цікаве використання картоплі як нетрадиційного інгредієнта для здобної випічки.

2 місце (набір з 5 речей для випічки) у Катерини Скрябіної з Полтави за рецепт галушок. Катерина поділилася цікавим і несподіваним способом приготування тіста.

3 місце (ще один набір з 5 речей для випічки) у Івана з Києва. Він розповів, як готує мачанку. А приз отримав не тільки за рецепт, а й за несподіване використання звичайних млинців.

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Четвертий тиждень

1 місце (приз – хлібопічка) посіла Ольга Контарева з Маріуполя за рецепт паски та ретельний підхід і застосування цікавих і тривалих технологій при замішуванні тіста і випікання.

2 місце (набір з 5 речей для випічки) у Наталії Левицької з Переяслава. Журі вразив креативний підхід рецепта і оформлення великодньої випічки.

3 місце (ще один набір з 5 речей для випічки) у Людмили Близнюк із села Обознівка, що на Полтавщині, за цікаве поєднання інгредієнтів. Людмила додала до випічки лимон.

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Бренд "Духмяна Хата" дякує всім без винятку учасникам конкурсу за проявлений інтерес і безліч несподіваних, різнопланових, дуже апетитних рецептів, а також за креативний підхід до дріжджової випічки.

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