Кава в турці з пишною піною – правильний рецепт

Зварити таку каву нескладно, але нюанси все-таки є. Каві має бути не більше місяця після обсмажування, вода – сира, чиста, кімнатної температури, а ідеальна турка – мідна і конусоподібна

Кава в турці / Фото: freepik.com

Домогтися смачної кави можна, навіть якщо ви приготуєте її на плиті або, коли терміново потрібно, в мікрохвильовці, але найкраще для цього підходить джезва. Адже з неї отримуємо ароматну пишну піну. Або не отримуємо. Це буває тоді, коли були невраховані важливі моменти. Отже, як зварити ароматний напій, що в нього додати, щоби посилити смак – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як його чудово провести.

Важливі нюанси для смачної кави в турці

Турка. Велике значення має матеріал, її форма і пропорції. Краща форма стінок – конусоподібна, діаметр дна має бути вдвічі більше горлечка. Оптимальний матеріал – мідь, зсередини покрита шаром харчового олова.

Кава. Вона має бути спеціально обсмажена для приготування в турці. Термін придатності після обсмажування не більше одного місяця. Чудово підходить арабіка, що має вишуканий смак і аромат.

Помел зерен. Він має бути дрібним, практично в пил. Подрібнювати зерна потрібно безпосередньо перед приготуванням напою.

Вода. Потрібно взяти сиру, нехлоровану, очищену від домішок воду або бутильовану кімнатної температури.

Є золоті пропорції для кави по-східному у турці: на кожні 10 мл води додають 1 г меленої кави. Але пропорції можна й треба змінювати на свій смак.

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Як приготувати каву в турці з пінкою

Як приготувати каву в турці з пінкою / Фото: Pixabay

Інгредієнти

мелена кава -1,5-2 ч. л. з гіркою;

чиста вода кімнатної температури – 100 мл;

цукор – 1 ч. л. (за бажанням);

куховарська нейодована сіль дрібного помелу – на кінчику ножа.

Спосіб приготування

Турку попередньо прогріти, сполоснувши гарячою водою. Всипати на дно мелену каву, додати цукор і сіль. Суху суміш залити невеликою кількістю води (20-25 мл) і кілька разів інтенсивно перемішати ложкою. Долити решту води. Поставити турку на найменший вогонь. Щойно пінка почне підніматися вгору, турку необхідно зняти з плити. Дати відстоятися дві-три хвилини, потім обережно перелити каву в прогріті чашки. Якщо варити каву в турці з цукром, додаючи його до кавового порошку, піна вийде стійкішою. Сіль у малій кількості (на кінчику ножа) додасть м'якості.

Посилять і підкреслять аромат кави кориця, кардамон, імбир і гвоздика, ще – ягідні сиропи, мед. Прянощі додають під час приготування до сухих компонентів, мед і ягідні сиропи заздалегідь розчиняють у воді.

До кави можна приготувати ароматний кіш із тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, що потрібно каві, щоб розкрити її смак сповна.