Кава в турці з пишною піною – правильний рецепт

Домогтися смачної кави можна, навіть якщо ви приготуєте її на плиті або, коли терміново потрібно, в мікрохвильовці, але найкраще для цього підходить джезва. Адже з неї отримуємо ароматну пишну піну. Або не отримуємо. Це буває тоді, коли були невраховані важливі моменти. Отже, як зварити ароматний напій, що в нього додати, щоби посилити смак – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як його чудово провести.
Важливі нюанси для смачної кави в турці
Турка. Велике значення має матеріал, її форма і пропорції. Краща форма стінок – конусоподібна, діаметр дна має бути вдвічі більше горлечка. Оптимальний матеріал – мідь, зсередини покрита шаром харчового олова.
Кава. Вона має бути спеціально обсмажена для приготування в турці. Термін придатності після обсмажування не більше одного місяця. Чудово підходить арабіка, що має вишуканий смак і аромат.
Помел зерен. Він має бути дрібним, практично в пил. Подрібнювати зерна потрібно безпосередньо перед приготуванням напою.
Вода. Потрібно взяти сиру, нехлоровану, очищену від домішок воду або бутильовану кімнатної температури.
Є золоті пропорції для кави по-східному у турці: на кожні 10 мл води додають 1 г меленої кави. Але пропорції можна й треба змінювати на свій смак.
Як приготувати каву в турці з пінкою
Інгредієнти
- мелена кава -1,5-2 ч. л. з гіркою;
- чиста вода кімнатної температури – 100 мл;
- цукор – 1 ч. л. (за бажанням);
- куховарська нейодована сіль дрібного помелу – на кінчику ножа.
Спосіб приготування
- Турку попередньо прогріти, сполоснувши гарячою водою. Всипати на дно мелену каву, додати цукор і сіль.
- Суху суміш залити невеликою кількістю води (20-25 мл) і кілька разів інтенсивно перемішати ложкою. Долити решту води.
- Поставити турку на найменший вогонь.
- Щойно пінка почне підніматися вгору, турку необхідно зняти з плити.
- Дати відстоятися дві-три хвилини, потім обережно перелити каву в прогріті чашки.
- Якщо варити каву в турці з цукром, додаючи його до кавового порошку, піна вийде стійкішою. Сіль у малій кількості (на кінчику ножа) додасть м'якості.
Посилять і підкреслять аромат кави кориця, кардамон, імбир і гвоздика, ще – ягідні сиропи, мед. Прянощі додають під час приготування до сухих компонентів, мед і ягідні сиропи заздалегідь розчиняють у воді.
До кави можна приготувати ароматний кіш із тунцем і шпинатом. Як це зробити – дивіться у відео.
Тут дізнаєтеся, що потрібно каві, щоб розкрити її смак сповна.