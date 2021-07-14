Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Канни-2021

alyona alyona і Каста

Стан МакSим

Вільяма захейтили

Найдорожче

Співають всі
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Кава в турці з пишною піною – правильний рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 липня, 07:01
Копіювати лінк
Зварити таку каву нескладно, але нюанси все-таки є. Каві має бути не більше місяця після обсмажування, вода – сира, чиста, кімнатної температури, а ідеальна турка – мідна і конусоподібна
Кава в турці
Кава в турці / Фото: freepik.com

Домогтися смачної кави можна, навіть якщо ви приготуєте її на плиті або, коли терміново потрібно, в мікрохвильовці, але найкраще для цього підходить джезва. Адже з неї отримуємо ароматну пишну піну. Або не отримуємо. Це буває тоді, коли були невраховані важливі моменти. Отже, як зварити ароматний напій, що в нього додати, щоби посилити смак – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете ідеї, як його чудово провести.

Важливі нюанси для смачної кави в турці

Турка. Велике значення має матеріал, її форма і пропорції. Краща форма стінок – конусоподібна, діаметр дна має бути вдвічі більше горлечка. Оптимальний матеріал – мідь, зсередини покрита шаром харчового олова.

Кава. Вона має бути спеціально обсмажена для приготування в турці. Термін придатності після обсмажування не більше одного місяця. Чудово підходить арабіка, що має вишуканий смак і аромат.

Помел зерен. Він має бути дрібним, практично в пил. Подрібнювати зерна потрібно безпосередньо перед приготуванням напою.

Вода. Потрібно взяти сиру, нехлоровану, очищену від домішок воду або бутильовану кімнатної температури.

Є золоті пропорції для кави по-східному у турці: на кожні 10 мл води додають 1 г меленої кави. Але пропорції можна й треба змінювати на свій смак.

Читайте також:

В тренді

Як приготувати каву в турці з пінкою

Як приготувати каву в турці з пінкою
Як приготувати каву в турці з пінкою / Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • мелена кава -1,5-2 ч. л. з гіркою;
  • чиста вода кімнатної температури – 100 мл;
  • цукор – 1 ч. л. (за бажанням);
  • куховарська нейодована сіль дрібного помелу – на кінчику ножа.

Спосіб приготування

  1. Турку попередньо прогріти, сполоснувши гарячою водою. Всипати на дно мелену каву, додати цукор і сіль.
  2. Суху суміш залити невеликою кількістю води (20-25 мл) і кілька разів інтенсивно перемішати ложкою. Долити решту води.
  3. Поставити турку на найменший вогонь.
  4. Щойно пінка почне підніматися вгору, турку необхідно зняти з плити.
  5. Дати відстоятися дві-три хвилини, потім обережно перелити каву в прогріті чашки.
  6. Якщо варити каву в турці з цукром, додаючи його до кавового порошку, піна вийде стійкішою. Сіль у малій кількості (на кінчику ножа) додасть м'якості.

Посилять і підкреслять аромат кави кориця, кардамон, імбир і гвоздика, ще ягідні сиропи, мед. Прянощі додають під час приготування до сухих компонентів, мед і ягідні сиропи заздалегідь розчиняють у воді.

До кави можна приготувати ароматний кіш із тунцем і шпинатом. Як це зробити дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, що потрібно каві, щоб розкрити її смак сповна.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти