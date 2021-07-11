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3 методи заварювання кави в чашці – польський, бразильський і кубинський

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 липня, 07:35
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Чашка для цього потрібна з товстими стінками, а каву беріть тонкого або середнього помелу. Не заварюйте каву окропом, вода має бути 90-95 градусів. Якщо любите каву з цукром та іншими прянощами, то їх потрібно додавати одразу
Методи заварювання кави
Методи заварювання кави / Фото: freepik.com

Заварювання кави в чашці – це зручно і швидше, ніж приготувати каву на плиті або в мікрохвильовій печі. Це зовсім не означає, що така кава буде не такою смачною, як з кавоварки. Важливо – знати особливості кожного методу. Загальна для всіх – використовуйте бутильовану воду і не заливайте каву окропом. Якщо ви ще не придумали, чим зайнятися цього літа, скористайтеся ідеями з нашого календаря.

Що потрібно знати, перед тим, як заварювати каву

Вибирайте чашку з товстими стінками
Вибирайте чашку з товстими стінками / Фото: Pixabay

Для початку прогрійте свою чашку. Вибирайте керамічну, з товстими стінками. Краще брати каву тонкого або середнього помелу. Грубий помел забезпечить вам неприємні крупинки, які спливатимуть нагору, а кава, змелена практично в пил, матиме мутний вигляд. Оптимальна кава для заварювання в чашці – арабіка. Ще краще, якщо ви змелете її перед заварюванням. Каву, заварену в чашці, можна змішувати з молоком, сиропами, прикрашати вершками.

Бразильський метод заварювання кави

У прогріту чашку покладіть мелену каву і залийте гарячою водою. Орієнтовне дозування: 8-9 г мелених зерен на 100 мл води. Настоювання триває 5 хвилин. За цей час великі крупинки спливають на поверхню, утворюючи "кірку", яка перешкоджає охолодженню рідини. Перед тим, як випити каву, треба за допомогою ложечки видалити цю "кірку" з чашки.

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Польський метод заварювання кави

Один з найпоширеніших серед нас методів заварювання. Для приготування напою потрібна кава тонкого або середнього помелу. Орієнтовне дозування: 6-7 г на 100 мл води. Насипте каву в прогріту чашку. Додайте цукор, якщо п'єте з ним. За смаком можна додати корицю або кардамон. Цукор і спеції краще додавати спочатку, потім каву бажано не перемішувати, щоб не піднімати гущу наверх.

Потім покрийте гарячою водою каву і впродовж 15-20 секунд інтенсивно розмішуйте гущу. Тепер можна влити решту води і накрити чашку. Настоювати напій близько 5 хвилин.

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Кубинський метод заварювання кави

Він практично, як і польський, але деякі відмінності все ж є. Готують велику порцію кави, близько 200 г, переважно в склянці. Напій має бути міцним, тому на 100 мл води потрібно 8-9 г меленої кави. У цьому методі використовують тростинний цукор, як правило, його багато. За бажанням в готову каву додають трохи рому.

А до кави можна приготувати грінки з тартаром з лосося. Подробиці – у відео.

Тут дізнаєтеся історію еспресо і тонкощі його приготування.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років назад. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці.

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