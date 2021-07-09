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4 способи зварити каву без джезви і кавоварки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 липня, 07:15
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Щоб не зіпсувати ранок, коли кавоварка вийшла з ладу, а кави хочеться, її можна зварити в сотейнику на плиті, в керамічній чашці, мікрохвильовці або використати френч-прес. Головне – візьміть хорошу воду
Як зварити смачну каву
Як зварити смачну каву / Фото: Unsplash

Кава, зварена в джезві або кавоварці – найсмачніша, це очевидно. Але що робити, коли щось сталося з туркою, а кавоварка вийшла з ладу? Брати підручні керамічну чашку, каструлю, увімкнути мікрохвильовку або дістати френч-прес. Ну і хорошу воду, від цього теж залежить смак напою. Отже, щоб не залишитися без ранкової кави, ознайомтеся з цими чотирма способами. У календарі лайфхаків для літа знайдете класні ідеї, як його провести цікаво.

Як зварити каву на плиті, в сотейнику або каструлі

Стінки сотейника і каструлі мають бути високими
Стінки сотейника і каструлі мають бути високими / Фото: instagram.com/kn.natalie/

Стінки і сотейника, і каструлі мають бути високими. Для початку необхідно злегка підігріти посуд на плиті, потім додати мелену каву з розрахунку одна-дві чайні ложки на 150 мл води. Якщо любите цукор, то покладіть і його. Потім каву потрібно залити водою кімнатної температури, поставити на повільний вогонь, за хвилину перемішати ложкою. Щойно піна почне підніматися, зняти з плити і дати каві постояти кілька хвилин.

Якщо любите максимально міцну каву, її можна проварити двічі. Після того, як ви зняли сотейник із плити, дайте напою трохи постояти, потім проваріть ще раз до появи піни і розлийте в теплі чашки.

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Як зварити каву в керамічній чашці

Каву краще заварювати в керамічній чашці
Каву краще заварювати в керамічній чашці / Фото: jcomp / Freepik

Для цього потрібна чашка з товстими стінками, такий посуд довго зберігає тепло. Чашку краще підігріти, а воду використовувати свіжу, не кип'ячену. На дно підігрітої чашки покладіть одну-дві чайні ложки кави, потім підігрійте воду, вона має майже закипіти, і залийте тонкою цівкою в чашку. У цей момент у каву можна додати цукор.

Потім накрийте чашку блюдцем і почекайте близько п'яти хвилин. Якщо ви приготували каву правильно, то гуща опуститься на дно, а зверху ви побачите піну.

Ясна річ, що дрібніше будуть змолоті зерна, то краще завариться напій.

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Як зварити каву в мікрохвильовці

Каву в мікрохвильовці потрібно варити 1,5 хвилини
Каву в мікрохвильовці потрібно варити 1,5 хвилини / Фото: freepik.com

Для цього способу чашку також потрібно попередньо підігріти 10-15 секунд. Потім на дно насипати дві чайні ложки мелених зерен, додати 150 мл води і поставити в мікрохвильовку на одну-півтори хвилини. Але все залежить від потужності мікрохвильовки. Кава, приготовлена в такий спосіб, нагадуватиме за смаком еспресо.

Як зварити каву у френч-пресі

Підігрійте колбу френч-преса перед тим, як засипати каву
Підігрійте колбу френч-преса перед тим, як засипати каву

Для френч-преса можна брати каву середнього помелу. Найпоширеніший обсяг колби – 250 мл, тому потрібно взяти три чайні ложки кави. Перед використанням френч-прес має бути сухим. Воду потрібно закип'ятити заздалегідь і злегка остудити. Оптимальна температура – 90 градусів.

Як і з керамічною чашкою, перед тим, як насипатимете каву в колбу, її потрібно прогріти. Воду потрібно наливати повільно, заповнюючи френч-прес наполовину. Тепер напій треба розмішати і залишити настоюватися кілька хвилин, потім додайте потрібну кількість води. Залиште каву на п'ять хвилин, потім опустіть поршень. Каву потрібно одразу ж розлити у чашки.

А до улюбленої кави можна спекти кіш із черешнею і мигдалем, рецепт від Григорія Германа дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати насправді смачну каву.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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