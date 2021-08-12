Для цінителів соковитого м'яса – що таке ромштекс і як його приготувати

Ромштекс – смажений шматок яловичини або свинини, як правило філе. Перед смаженням його умочують у льєзоні, суміші з яєць і вершків, а готовим ромштекс вважається, коли при наколюванні виступає прозорий сік

Ромштекс - секрети приготування і рецепт / Фото: instagram.com/slovo2day/

Так, ромштекс – це, скоріше, чоловіча їжа. Хоча шматок соковитого м'яса, правильно приготовленого м'яса, оцінять усі. Вперше ромштекс приготували в Англії. На відміну від звичного нам стейка, він обсмажується в льєзоні, суміші з яєць, вершків і спецій. Ромштекс можна приготувати з яловичини або свинини, головне – вибрати справді хороше м'ясо. Якщо плануєте посмажити м'ясо на природі, то з цього матеріалу дізнаєтеся, як зібратися на пікнік за вигідними цінами.

Що потрібно знати перед тим, як братися за ромштекс

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Шматки м'яса для ромштекса треба різати поперек волокон, відбити завтовшки 1-2 см. Перед приготуванням м'ясо можна трохи замаринувати в улюблених спеціях, це зробить його ніжнішим.

Обов'язково потрібно відокремити м'ясо від зайвого жиру, інакше він розтопиться під час смаження і шматки м'яса будуть занадто жирними.

Перед смаженням м'ясо умочують у льєзоні, а потім – у борошні або панірувальних сухарях. Потім м'ясо обсмажують на сковороді на олії.

М'ясо потрібно класти на розігріту сковороду сухим, солити – після того, як на ромштексі утвориться скоринка. Ромштекс радять довести до готовності в духовці.

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Ромштекс: рецепт

Як приготувати ромштекс / Фото: instagram.com/korzinka48/

Інгредієнти

Свинина – 800 г

Яйця – 2-3 шт.

Молоко або вершки – 5 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Сухарі панірувальні хлібні – 6-8 ст. л.

Борошно (за бажанням) – 5 ст. л.

Олія

Як приготувати

М'ясо нарізати поперек волокон завтовшки 1-1,5 см. Злегка відбити. Посолити і поперчити. Яйця з молоком злегка збити в мисці. Насипати в пласкі тарілки сухарі та, за бажанням, борошно. М'ясо обваляти в борошні з двох боків. Потім вмочити м'ясо в збиті яйця. Обваляти в сухарях з двох боків. На сковороді розігріти 2 ст. л. олії. Обсмажувати м'ясо на середньому вогні 5-6 хвилин з кожного боку до золотистого кольору. (Прибирайте зі сковороди залишки панірувальних сухарів, щоб м'ясо не підгоріло).

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