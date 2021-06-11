Віденський шніцель: як проста відбивна стала класикою австрійської кухні
Соковитий і м'який шніцель готують з телятини чи свинини, на порцію треба 250 грамів м'яса, відбивають його до ширини олівця, а панірують у крихтах зі свіжих булочок
Це, як легендарний торт "Захер" та як солодкий сніданок по-віденськи, іменований імператорський. Тобто без пишномовності треба сказати: віденський шніцель – це 30-сантиметрове в діаметрі надбання австрійської кухні і стало ним цілком заслужено. Потрібно добре м'ясо, підсушені крихти свіжої булки і яйця – приготувати і спробувати його можна і вдома.
Віденський шніцель з'явився за допомогою міланської відбивної
Приблизно в 15-му столітті свою відбивну, вірніше, спосіб її приготування, привезли на територію сучасної Австрії італійські купці. Уже тоді, з практичною метою, було придумано обсмажувати м'ясо в крихтах зачерствілого хліба. Зрозуміло, що в руках місцевих кухарів ця відбивна йшла до досконалості. І робила це тривалий час. Перший рецепт віденського шніцеля опублікований лише у середині 19-го століття.
Особливості та тонкощі віденського шніцеля
- М'ясо – 250 г телятини, іноді допускається свинина
- Нарізка – відрізати м'ясо треба вздовж волокон, а відбивати від центру до краю м'яса
- Панірування – крихти свіжих здобних булочок
- Товщина – не товще за олівець
- Діаметр – 30 сантиметрів
- Форма – прямокутна
- Подача – за канонами шніцель має трохи звисати з тарілки
Як приготувати шніцель по-віденськи
Інгредієнти
- Телятина (задня частина) – 250 г
- Пшеничне борошно – 20 г
- Яйця – 2 шт.
- Підсохлі крихти здобної булочки – 100 г
Спосіб приготування
- На обробну дошку викладіть шматочок телятини і акуратно відбийте його молоточком до товщини приблизно 5 мм. Можна попередньо обернути м'ясо харчовою плівкою.
- Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком та присипте його борошном.
- У невеликій мисці збийте курячі яйця.
- Висипте панірувальні сухарі на обробну дошку або велику тарілку.
- Обваляйте м'ясо спочатку в яєчній суміші, потім у панірувальних сухарях. Якщо ви любите щільнішу паніровку, повторіть процедуру ще раз.
- Розігрійте сковороду з великою кількістю олії.
- Викладіть шніцель і обсмажте його до золотистої скоринки.
- Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати надлишки олії.
- Подавати з овочами.
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