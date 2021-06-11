Віденський шніцель: як проста відбивна стала класикою австрійської кухні

Соковитий і м'який шніцель готують з телятини чи свинини, на порцію треба 250 грамів м'яса, відбивають його до ширини олівця, а панірують у крихтах зі свіжих булочок

Віденський шніцель Фото: Pexels

Це, як легендарний торт "Захер" та як солодкий сніданок по-віденськи, іменований імператорський. Тобто без пишномовності треба сказати: віденський шніцель – це 30-сантиметрове в діаметрі надбання австрійської кухні і стало ним цілком заслужено. Потрібно добре м'ясо, підсушені крихти свіжої булки і яйця – приготувати і спробувати його можна і вдома.

Віденський шніцель з'явився за допомогою міланської відбивної

Приблизно в 15-му столітті свою відбивну, вірніше, спосіб її приготування, привезли на територію сучасної Австрії італійські купці. Уже тоді, з практичною метою, було придумано обсмажувати м'ясо в крихтах зачерствілого хліба. Зрозуміло, що в руках місцевих кухарів ця відбивна йшла до досконалості. І робила це тривалий час. Перший рецепт віденського шніцеля опублікований лише у середині 19-го століття.

Особливості та тонкощі віденського шніцеля

М'ясо – 250 г телятини, іноді допускається свинина

Нарізка – відрізати м'ясо треба вздовж волокон, а відбивати від центру до краю м'яса

Панірування – крихти свіжих здобних булочок

Товщина – не товще за олівець

Діаметр – 30 сантиметрів

Форма – прямокутна

Подача – за канонами шніцель має трохи звисати з тарілки

Як приготувати шніцель по-віденськи

Інгредієнти

Телятина (задня частина) – 250 г

Пшеничне борошно – 20 г

Яйця – 2 шт.

Підсохлі крихти здобної булочки – 100 г

Спосіб приготування

На обробну дошку викладіть шматочок телятини і акуратно відбийте його молоточком до товщини приблизно 5 мм. Можна попередньо обернути м'ясо харчовою плівкою. Посоліть і поперчіть м'ясо за смаком та присипте його борошном. У невеликій мисці збийте курячі яйця. Висипте панірувальні сухарі на обробну дошку або велику тарілку. Обваляйте м'ясо спочатку в яєчній суміші, потім у панірувальних сухарях. Якщо ви любите щільнішу паніровку, повторіть процедуру ще раз. Розігрійте сковороду з великою кількістю олії. Викладіть шніцель і обсмажте його до золотистої скоринки. Готовий шніцель викладіть на паперовий рушник, щоби прибрати надлишки олії. Подавати з овочами.

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