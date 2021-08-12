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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Для ценителей сочного мяса – что такое ромштекс и как его приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 августа, 11:50
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Ромштекс – жареный кусок говядины или свинины, как правило филейной части. Перед жаркой его обмакивают в льезоне, смеси из яиц и сливок, а готовым ромштекс считается, когда при накалывании выступает прозрачный сок
Ромштекс - секреты приготовления и рецепт
Ромштекс - секреты приготовления и рецепт / Фото: instagram.com/slovo2day/

Да, ромштекс – это, скорее, мужская еда. Хотя кусок сочного мяса, правильно приготовленного мяса, оценят все. Впервые ромштекс приготовили в Англии. В отличие от привычного нам стейка, он обжаривается в льезоне, смеси из яиц, сливок и специй. Ромштекс можно приготовить из говядины или свинины, главное – выбрать действительно хорошее мясо. Если планируете пожарить мясо на природе, то из этого материала узнаете, как собраться на пикник по выгодным ценам.

Что нужно знать перед тем, как браться за ромштекс

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Куски мяса для ромштекса нужно резать поперек волокон, отбить до толщины 1-2 см. Перед приготовлением мясо можно немного замариновать в любимых специях, это сделает его более нежным.

Обязательно нужно отделить мясо от лишнего жира, иначе он растопится во время жарки и куски мяса получатся слишком жирными.

Перед жаркой мясо обмакивают в льезоне, а потом – в муке или панировочных сухарях. Затем мясо обжаривают на сковороде на растительном масле.

Мясо нужно класть на разогретую сковороду сухим, солить – после того, как на ромштексе образуется корочка. Ромштекс советуют довести до готовности в духовке.

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Ромштекс: рецепт

Как приготовить ромштекс
Как приготовить ромштекс / Фото: instagram.com/korzinka48/

Ингредиенты

  • Свинина – 800 г
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Молоко или сливки – 5 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сухари панировочные хлебные – 6-8 ст. л.
  • Мука (по желанию) – 5 ст. л.
  • Растительное масло

Как приготовить

  1. Мясо нарезать поперек волокон на ломти толщиной 1-1,5 см. Слегка отбить. Посолить и поперчить.
  2. Яйца и молоко слегка взбить в миске, добавить специи. Насыпать в плоские тарелки сухари и, по желанию, муку.
  3. Мясо обвалять в муке с двух сторон. Затем обмакнуть мясо во взбитые яйца.
  4. Обвалять в сухарях с двух сторон.
  5. На сковороде разогреть 2 ст. л. растительного масла. Обжаривать мясо на среднем огне 5-6 минут с каждой стороны до золотистого цвета. (Убирайте из сковороды остатки панировочных сухарей, чтобы мясо не подгорело).

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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