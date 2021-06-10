5 важливих правил для свіжих грибів надовго

Печериці і гливи потребують особливої уваги під час зберігання. Вони швидко можуть зіпсуватися через вологу, якщо покласти їх у поліетиленові та пластикові упаковки

Як правильно зберігати гриби Фото: Pixabay

Гриби доволі часто опиняються у нас в холодильнику. Причина – з ними можна приготувати безліч цікавої їжі, причому зробити це порівняно швидко. Але часто буває, що або руки до них не дійшли вчасно, або про них просто забули – і тоді гриби чорніють, набираються вологою, словом, стають непридатними для вживання. Щоби продукт лишався якнайдовше свіжим, треба запам'ятати 5 важливих правил. Йтиметься про найпопулярніші – печериці та гливи.

Як правильно зберігати гриби вдома

Правило №1. Жодного поліетилену

І пластикових пакетів, контейнерів теж. Гриби не люблять вологу, та й самі вони під час зберігання її виділяють. Тому після того, як ви їх купили, обов'язково обсушіть паперовим рушником і зберігайте у паперовій упаковці. Вона поглинатиме вологу.

Правило №2. Не мити гриби після того, як ви принесли їх додому

Після того, як гриби стикнуться з вологою, вони дуже швидко почнуть псуватися – чорніти, ставати м'якими.

Правило №3. Не зберігати гриби у висувних ящиках холодильника

Це одне з найгірших місць для зберігання. Так само через вологу, яка в них накопичується. Грибам буде краще, якщо ви покладете їх трохи вище, ніж є ящики.

Правило № 4. Класти в упаковку з грибами паперовий рушник

Це коли ви купили їх у магазині вже запаковані. Перший варіянт – можна проткнути поліетилен у декількох місцях, щоб заходило повітря, другий – покласти всередину паперовий рушник, який вбере зайву вологу.

Правило №5. Видаляйте бруд з грибів перед тим, як покласти їх у холодильник

Це стосується грибів, які куплені на ринку. Експерти радять: перед тим, як покласти печериці та гливи в паперову упаковку, витріть їх серветкою, щоби позбутися незначного, але непотрібного забруднення.

За матеріалами: Lifehacker.com.au

А як їдять оселедець у Нідерландах і взагалі, чи може сподобатися нідерландцям українська їжа – про це розповів дипломат Людовик Смоор. Невимушене спілкування про цікаве відбулося в нашому новому кулінарному шоу "З'ЇЖ ЦЕ".

Тут дізнаєтеся 5 лайфхаків, як зберегти свіжість зелені.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися