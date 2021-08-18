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4 способи приготувати чудовий капучино в домашніх умовах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 серпня, 07:01
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Кращий для домашнього капучино – це френч-прес, але потрібну молочну піну можна отримати за допомогою занурювального блендера, мікрохвильовки і навіть термочашки. Важливо, молоко перед збиванням має бути теплим
Як приготувати капучино в домашніх умовах
Як приготувати капучино в домашніх умовах / Фото: pexels.com

Капучино люблять багато хто, але п'ють його в кав'ярні, бо вдома смачно не приготуєш. Причина – немає кавомашини, яка б забезпечила молочною піною. Тому в чашках любителів цього напою опиняється щось на зразок американо з молоком. Як з'ясувалося, приготувати капучино в домашніх умовах – просто. Головне – зварити міцну каву в джезві й потім збити молоко з допомогою або блендера, або мікрохвильовки, або термочашки. Про це йтиметься нижче. З цього матеріалу дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.

Домашнє капучино: кілька вступних порад

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Перед збиванням молоко має бути теплим
Перед збиванням молоко має бути теплим / Фото: Unsplash

Еспрессо, молоко і піна в рівних пропорціях – ось правильне капучино. Якщо варитимете каву в джезві, то важливо відцідити гущу через металеве ситечко. Пропонують готувати домашнє капучино і з розчинною кавою. Тільки її потрібно побільше, так смачніше.

Молоко для напою можна брати будь-якої жирності. Головне, щоби перед збивання воно було теплим. Холодне довго збивається та й піна швидко осяде.

Якщо любите капучино з корицею, то її потрібно додавати в процесі збивання. Те ж стосується сиропів.

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Як отримати молочну піну для капучино за допомогою френч-преса

Як не крути, але це найвдаліший спосіб отримати молочну піну. Молоко потрібно підігріти і налити у френч-прес. Рукою притримуйте кришку, а іншою піднімайте і опускайте поршень.

Важливо піднімати його вище рівня молока, намагаючись захопити повітря. Так ви отримаєте дрібні бульбашки молочної піни. Піна буде густою і щільною, вона швидко не осяде. Її вистачить не на одну чашку.

Як отримати молочну піну для капучино за допомогою термочашки

Невеликий термос теж підійде. Що менше молока буде в ємності, то краще вийде піна. Знову ж молоко варто підігріти, вилити в ємність, закрити й інтенсивно трясти кілька хвилин. Потім відкривайте кришку і виливайте в чашку.

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Піна, отримана у такий спосіб, є не дуже об'ємною і щільною, тому пийте або подавайте капучино одразу ж.

Як отримати молочну піну для капучино за допомогою мікрохвильової печі

Точної гарантії, що ви отримаєте потрібний результат немає, але спробувати цей спосіб варто. Спочатку потрібно помістити молоко кімнатної температури в ємність з кришкою, довго потрясти, щоб отримати піну.

Потім зніміть кришку з ємності й поставте в мікрохвильовку на 30-40 секунд. Піна має збільшитися в кілька разів.

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Як отримати молочну піну за допомогою погружного блендера

Це найшвидший спосіб отримання піни. Треба налити тепле молоко в ємність блендера і збивати, при цьому піднімаючи його, щоб захопити повітря.

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Для щільності піни вдарте ємністю об стіл кілька разів, таким чином ви утрамбуєте її.

А перед капучино можна з'їсти лаваш з маринованою куркою, сиром і овочами. Як це приготувати – дивіться у відео.

Тут знайдете 3 рецепти холодної кави, щоб збадьорити свій сніданок.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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