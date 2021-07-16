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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 рецепти холодної кави, щоби підбадьорити свій сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 липня, 07:01
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Приготуйте фрапе, для нього обов'язково готувати еспресо, можна взяти і звичайну розчинну каву, для бамбл-кави потрібен апельсиновий сік, бажано фреш, а для глясе знадобиться морозиво і трохи шоколаду
Рецепти холодної кави на сніданок
Рецепти холодної кави на сніданок / Фото: freepik.com

Навіть якщо ви скептично ставитеся до того роду напоїв, мовляв, краще відмінно приготованого еспресо нічого не буває, усе ж приготуйте їх і спробуйте. Холодна кава з апельсиновим соком або морозивом може підбадьорити не гірше класичної. Та й спеку такі напої теж допоможуть пережити. Якщо плануєте відпустку і думаєте, як її провести з користю, скористайтеся ідеями з нашого календаря.

Фрапе

Фрапе
Фрапе / Фото: instagram.com/alfreo.caffe/

Інгредієнти

  • кава (мелена або розчинна) – 2-3 ч. л.;
  • цукор – 2-3 ч. л.;
  • лід – за смаком;
  • молоко або вершки будь-якої жирності – 150 мл.

Спосіб приготування

  1. Приготувати стандартну порцію еспресо, остудити.
  2. Перелити каву в ємність, додати дві-три чайні ложки цукру, якщо п'єте з цукром, ретельно перемішати до появи піни.
  3. У келих покласти кілька кубиків льоду, перелити в нього каву.
  4. Додати вершки за смаком.

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Бамбл-кава

Бамбл-кофе
Бамбл-кофе / Фото: instagram.com/ludmila24250/

Інгредієнти

В тренді
  • лід – 5 кубиків;
  • карамельний сироп – 10 мл (за бажанням);
  • апельсиновий фреш – 100 мл;
  • еспресо – 30-35 мл.

Спосіб приготування

  1. Зварити еспресо, остудити.
  2. Решту інгредієнти перемішати в блендері та перелити в келих.
  3. Зверху вилити холодну каву.

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Глясе

Глясе
Глясе / Фото: instagram.com/kleines_kulinarium/

Інгредієнти

  • ванільне морозиво або брикет пломбіру – 400 г;
  • готова кава без цукру – 400 мл;
  • збиті вершки, гіркий шоколад – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Розкласти по двох високих склянках по 200 г морозива і залити холодною кавою. Поступово морозиво змішається з кавою.
  2. Прикрасити глясе збитими вершками. Зверху натерти трохи гіркого шоколаду або прикрасити какао.

До сніданку можна приготувати грінки з тартаром із лосося, прикрашеного полуницею.

Тут дізнаєтеся, з якої чашки пити каву смачніше.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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