3 рецепти холодної кави, щоби підбадьорити свій сніданок

Навіть якщо ви скептично ставитеся до того роду напоїв, мовляв, краще відмінно приготованого еспресо нічого не буває, усе ж приготуйте їх і спробуйте. Холодна кава з апельсиновим соком або морозивом може підбадьорити не гірше класичної. Та й спеку такі напої теж допоможуть пережити. Якщо плануєте відпустку і думаєте, як її провести з користю, скористайтеся ідеями з нашого календаря.
Фрапе
Інгредієнти
- кава (мелена або розчинна) – 2-3 ч. л.;
- цукор – 2-3 ч. л.;
- лід – за смаком;
- молоко або вершки будь-якої жирності – 150 мл.
Спосіб приготування
- Приготувати стандартну порцію еспресо, остудити.
- Перелити каву в ємність, додати дві-три чайні ложки цукру, якщо п'єте з цукром, ретельно перемішати до появи піни.
- У келих покласти кілька кубиків льоду, перелити в нього каву.
- Додати вершки за смаком.
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Бамбл-кава
Інгредієнти
- лід – 5 кубиків;
- карамельний сироп – 10 мл (за бажанням);
- апельсиновий фреш – 100 мл;
- еспресо – 30-35 мл.
Спосіб приготування
- Зварити еспресо, остудити.
- Решту інгредієнти перемішати в блендері та перелити в келих.
- Зверху вилити холодну каву.
Глясе
Інгредієнти
- ванільне морозиво або брикет пломбіру – 400 г;
- готова кава без цукру – 400 мл;
- збиті вершки, гіркий шоколад – за смаком.
Спосіб приготування
- Розкласти по двох високих склянках по 200 г морозива і залити холодною кавою. Поступово морозиво змішається з кавою.
- Прикрасити глясе збитими вершками. Зверху натерти трохи гіркого шоколаду або прикрасити какао.
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