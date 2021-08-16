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3 способи заготовити базилік на зиму і це не тільки сушка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 серпня, 16:47
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У перекладі з латини "базилік" – це королівська трава. І назва цілком виправдана. Базилік у замороженому й не тільки вигляді – прекрасний соус до сиру, м'яса або риби. Беріть свіжий базилік, не використовуйте в заготівлях стебла
Як заготовити базилік на зиму
Як заготовити базилік на зиму / Фото: instagram.com/svetlaieu/

Правильно заготовлена зелень – це не тільки вигідно, а й особливий смаковий відтінок ваших звичних страв. Наприклад, улюблену картоплю зі свіжим кропом можна їсти й узимку, головне – правильно до цього підготувати зелень. Щодо базиліку, то ця пряна з насиченим ароматом трава підкреслить смак пасти, м'яса і риби. Його можна засушити не під сонячними променями, а можна заморозити і приготувати базилікову основу для соусів. Як правильно це зробити – читайте нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти за приємними цінами, якщо готуєтеся до пікніка.

Як заготовити базилік на зиму – заморозити в кубиках льоду

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Для цього базилік потрібно добре промити, просушити не під сонячними променями, потім дрібно нарізати. Додати в зелень трохи води і розкласти по формах для льоду. Потім потрібно покласти формочки в морозильник до повного застигання.

Якщо хочете так і залишити, то базиликовий лід потрібно обмотати харчовою плівкою. Або дістати кубики і скласти в мішок для зберігання.

Приготувати соус з горіхами

Соус з базиліку з горіхами
Соус з базиліку з горіхами / Фото: Depositphotos

Основними інгредієнтами цього соусу є часник, волоські горіхи. Їхню кількість можна регулювати на свій смак. Часник і горіхи потрібно подрібнити в блендері, змішати з оливковою олією і сіллю. Потім додати до подрібненого базиліку.

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Готовий соус потрібно перекласти в стерилізовані банки і зберігати в холодильнику.

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Базилік в олії на зиму
Базилік в олії на зиму / Фото: instagram.com/galinka_mandarinka15/

Для цього способу листя базиліку потрібно добре вимити і просушити. Часник, який ви берете на свій смак, треба нарізати слайсами. Потім укласти шарами в стерилізовані банки, верхній шар має бути з базиліку. Тепер потрібно залити його оливковою олією повністю, закрити банку і зберігати в холодильнику.

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А щоб смачно замаринувати огірки експрес-методом і приготувати з них салат, треба про все дізнатися з цього відео.

Тут зібрані 4 невідомих рецепти соусу песто.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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