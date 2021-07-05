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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як правильно заморозити кріп на зиму – 3 простих способи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 липня, 13:52
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Кріп можна заморозити цілим, дрібно нарізаним і в кубиках з льодом. Перед заморожуванням його потрібно промити і добре обсушити. Сильно утрамбовувати його в ємності не варто, так він збережеться краще
Кріп, заморожений в льоді
Кріп, заморожений в льоді / Фото: Depositphotos

Продовжити свіжість зелені можна у різні способи, і заморожування – один з них. Низькі температури дозволяють зберегти колір, аромат і корисні властивості зелені. У цій статті ми розповімо, як заморозити кріп, але запасати на зиму можна будь-які трави і прянощі: петрушку, базилік, розмарин. У календарі лайфхаків для літа можна ознайомитися з ідеями, як провести його яскраво і з емоціями.

Як заморозити кріп на зиму цілим

Укроп на зиму
Укроп на зиму / Фото: Pixabay

Вимитий і перебраний кріп добре обсушити. Скласти в поліетиленові пакети і відправити в морозилку. Зелень буде як свіжа, якщо ви не станете її утрамбовувати.

Пам'ятайте, що потрібно укладати кріп у пакети невеликими порціями (150-200 г максимум) і щільно зав'язувати, щоб вийшов твердий мішечок з мінімальним вмістом повітря. Усередині накопичиться вуглекислий газ, і зелень краще збережеться.

Як заморозити нарізаний кріп

Зелень вимити під проточною водою. Зрізати товсті стебла і просушити, розклавши на рушниках. Дрібно нарізати. Скласти в поліетиленовий пакет, можна із застібкою "зіп лок". Прибрати на зберігання в морозильну камеру.

Як заморозити кріп у формочках для льоду

Кріп в формочках для льоду
Кріп в формочках для льоду / Фото: Depositphotos

Дрібно нарізану зелень щільно розкласти в формочки для льоду і залити водою. Поставити заморожувати. Готові кубики пересипати в пакет із застібкою і повернути в морозилку.

Як зберігати заморожений кріп

Термін зберігання кропу в морозилці – від 6 місяців до року. Заморожену цілою зелень можна використовувати як і свіжу – в різних стравах, а заморожену в формочках – у супах, рагу і соусах.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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