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Місячний календар на тиждень 7-13 червня 2021 року

Вчора, 12:22

Сонячне затемнення і молодик 10 червня по-різному впливає на людей

Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця
Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на середину червня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 7-13 червня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 7-13 червня 2021 року

  • 7 червня, понеділок – 27-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Телець. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо отримувати нові знання.

  • 8 червня, вівторок – 28-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищующий день, коли людина знаходиться в гармонії з собою і навколишнім світом.

  • 9 червня, середа – 29-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили. Всепрощення і планування нових справ.

  • 10 червня четвер – 30-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Близнята. Фаза Місяця – молодик о 13:53. Сонячне затемнення. День всепрощення і планування нових справ.

  • 11 червня, п'ятниця – 2-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

  • 12 червня, суббота – 3-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Рак. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вийде реалізувати без проблем.

  • 13 червня, неділя – 4-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Лев. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

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