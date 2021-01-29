29 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 29 січня в історії

Яке сьогодні свято, 29 січня? День пам'яті героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. День поклоніння чесним веригам апостола Петра – в православному календарі. День Петра – в народному календарі. Іменини святкують: Іван, Максим, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 29 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 29 січня.

29 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День пам'яті героїв Крут – відзначається щорічно з 2007 року згідно з указом президента в пам'ять про бій між підрозділом Червоної гвардії і загоном київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", який відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва.

– відзначається щорічно з 2007 року згідно з указом президента в пам'ять про бій між підрозділом Червоної гвардії і загоном київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", який відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни (International Mobilization Day against Nuclear War) відзначається у світі в річницю прийняття в 1985 році Делійської декларації, яка закликала до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої ліквідації ядерних арсеналів у світі та усунення самої загрози ядерної війни.

відзначається у світі в річницю прийняття в 1985 році Делійської декларації, яка закликала до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої ліквідації ядерних арсеналів у світі та усунення самої загрози ядерної війни. День працівників прокуратури святкує Молдова на честь прийняття в 1992 році закону про прокуратуру.

Яке сьогодні свято

29 січня в православній церкві шанується день поклоніння веригам, які скували апостола Павла. Пам'ять праведного Максима Тотемського, мучеників Спевсиппа, Елевсіппа, Мелевсіппа, бабки їхньої Леонілли і з ними Неона, Турвона і Іовілли, мученика Данакта іллірійської, читця.

У народі 29 січня відзначається день Петра, який також називався Петро-полукорм. Цього дня господар оцінював, скільки корму, сіна і соломи для домашньої худоби залишалося до початку весняного випасу. Якщо запасів було менше половини, доводилося економити. А самого святого Петра вважали покровителем домашньої худоби.

Прикмети на 29 січня

на Петра-полукорма витрачається половина зимового корму;

якщо житнього хліба в коморах більше половини від усього запасу – влітку жито добре вродить;

якщо в день Петра дме північний вітер – до морозів;

якщо день на Петра видався морозним – літо буде спекотним.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 січня

1616 – голландські мореплавці Я. Лемер і В. Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки, мис Горн.

1635 – кардинал Рішельє заснував Французьку академію.

1804 – відкрився Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, один із найстаріших у Східній Європі.

1886 – день народження першого в світі бензинового автомобіля.

1896 – американський фізик Е. Груббе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1918 – відбувся бій під Крутами, а в Києві почалося більшовицьке повстання.

1978 – Швеція першою в світі заборонила використання аерозольних балончиків зчерез їхню шкоду для озонового шару Землі.

Хто народився 29 січня

1860 – Антон Чехов, письменник-новеліст, драматург, класик російської літератури.

1947 – Девід Байрон, британський співак, музикант, автор пісень, вокаліст групи Uriah Heep.

1949 – Томмі Рамон, барабанщик і продюсер американської панк-рок-групи Ramones.

1953 – Тереза Тенг, азіатська поп-співачка.

1954 – Опра Вінфрі, американська актриса і телеведуча.

1968 – Едвард Фіцджеральд Бернс, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.

1970 – Хізер Грем, американська кіно- і телеактриса.

1977 – Джастін Хартлі, американський актор і режисер.

1982 – Адам Ламберт, американський співак і актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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