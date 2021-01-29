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29 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 29 січня в історії

Яке сьогодні свято, 29 січня? День пам'яті героїв Крут і День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. День поклоніння чесним веригам апостола Петра – в православному календарі. День Петра – в народному календарі. Іменини святкують: Іван, Максим, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 29 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 29 січня.

29 січня: яке сьогодні свято
29 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День пам'яті героїв Крут – відзначається щорічно з 2007 року згідно з указом президента в пам'ять про бій між підрозділом Червоної гвардії і загоном київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", який відбувся 29 або 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва.
  • День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни (International Mobilization Day against Nuclear War) відзначається у світі в річницю прийняття в 1985 році Делійської декларації, яка закликала до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої ліквідації ядерних арсеналів у світі та усунення самої загрози ядерної війни.
  • День працівників прокуратури святкує Молдова на честь прийняття в 1992 році закону про прокуратуру.

Яке сьогодні свято

29 січня в православній церкві шанується день поклоніння веригам, які скували апостола Павла. Пам'ять праведного Максима Тотемського, мучеників Спевсиппа, Елевсіппа, Мелевсіппа, бабки їхньої Леонілли і з ними Неона, Турвона і Іовілли, мученика Данакта іллірійської, читця.

У народі 29 січня відзначається день Петра, який також називався Петро-полукорм. Цього дня господар оцінював, скільки корму, сіна і соломи для домашньої худоби залишалося до початку весняного випасу. Якщо запасів було менше половини, доводилося економити. А самого святого Петра вважали покровителем домашньої худоби.

Прикмети на 29 січня

  • на Петра-полукорма витрачається половина зимового корму;
  • якщо житнього хліба в коморах більше половини від усього запасу – влітку жито добре вродить;
  • якщо в день Петра дме північний вітер – до морозів;
  • якщо день на Петра видався морозним – літо буде спекотним.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 січня

  • 1616 – голландські мореплавці Я. Лемер і В. Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки, мис Горн.
  • 1635 – кардинал Рішельє заснував Французьку академію.
  • 1804 – відкрився Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, один із найстаріших у Східній Європі.
  • 1886 – день народження першого в світі бензинового автомобіля.
  • 1896 – американський фізик Е. Груббе першим у світі використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.
  • 1918 – відбувся бій під Крутами, а в Києві почалося більшовицьке повстання.
  • 1978 – Швеція першою в світі заборонила використання аерозольних балончиків зчерез їхню шкоду для озонового шару Землі.

Хто народився 29 січня

  • 1860 – Антон Чехов, письменник-новеліст, драматург, класик російської літератури.
  • 1947 – Девід Байрон, британський співак, музикант, автор пісень, вокаліст групи Uriah Heep.
  • 1949 – Томмі Рамон, барабанщик і продюсер американської панк-рок-групи Ramones.
  • 1953 – Тереза Тенг, азіатська поп-співачка.
  • 1954 – Опра Вінфрі, американська актриса і телеведуча.
  • 1968 – Едвард Фіцджеральд Бернс, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1970 – Хізер Грем, американська кіно- і телеактриса.
  • 1977 – Джастін Хартлі, американський актор і режисер.
  • 1982 – Адам Ламберт, американський співак і актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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