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Доктор Комаровский рассказал, как реагирует на зависть менее успешных коллег

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
14 декабря, 07:30
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Евгений Комаровский поделился опытом, что давно адаптировался к зависти и уже не очень реагирует на сплетни и злобные проявления активности
Евгений Комаровский давно адаптировался и уже не очень реагирует на сплетни и зависть менее успешных коллег
Евгений Комаровский давно адаптировался и уже не очень реагирует на сплетни и зависть менее успешных коллег / Фото: пресс-служба

Доктора Евгения Комаровского знают миллионы людей. К нему прислушиваются и молодые родители, и взрослые люди. Но в любом деле не обойтись без зависти. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" врач-педиатр высшей категории поделился, как реагируют некоторые люди на его успех.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / Фото: пресс-служба

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Слава и признание не свалились этому человеку на голову. Евгений Комаровский заслужил любовь миллионов людей благодаря своим знаниям, опыту и многолетней медицинской практике. Но в его жизни случались и не совсем приятные ситуации.

Когда пациенты в течение трех месяцев с типичнейшим коклюшем ходят от одного врача к другому, им лечат то астму, то бронхит, то непонятно что, а потом я ставлю правильный диагноз, тогда мои уважаемые коллеги, которые не смогли этого сделать, вместо того чтобы советоваться и учиться, искренне меня ненавидят и мстят, – сказал Евгений Комаровский в интервью каналу "Украина".

У врача-педиатра высшей категории редко бывали и бывают конфликты с пациентами. Чтобы их перечислить, хватит пальцев на двух руках. Но, по словам Евгения Комаровского, в 100% случаев эти люди выясняли с ним отношения лишь потому, что предварительно их фактически на него натравили коллеги.

Зависть, злорадство, сплетни, слухи – это чуть ли не важнейшая составляющая всей моей медицинской жизни, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Мне же всегда казалось, что если рядом с тобой есть кто-то более успешный, то твоя задача – у него учиться, повторять, копировать, делать выводы, понять, благодаря чему человек добился успеха.

Кандидат медицинских наук поделился, что давно адаптировался к этому и уже не очень реагирует на сплетни и злобные проявления активности.

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Я научился со всем этим жить, и такое отношение уже почти не портит мне настроение, – сказал врач-педиатр высшей категории. – Я просто смирился с тем, что ничего с этим поделать нельзя.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы писали, что известный педиатр думает по поводу бустерной дозы вакцины.

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Светлана Евсеева
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