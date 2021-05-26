Когда вегетарианство граничит с депрессией и какие витамины спасут ситуацию: исследование

Несбалансированное вегетарианство может приводить к депрессии. Во избежание дефицита питательных веществ, ученые советуют принимать некоторые витамины группы В

Вегетарианское питание должно быть полностью сбалансированным Фото: unsplash.com

Все больше людей увлекаются вегетарианскими диетами, но такое питание должно быть полностью сбалансированно по необходимым организму человека элементам. Иначе дефицит некоторых веществ приведет к депрессии, к такому выводу пришли ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

И как же вегетарианство связано с депрессией?

Так, медики решили проверить теорию о том, что принятие определенного режима питания может быть связано с дефицитом питательных веществ, который может повлиять на здоровье мозга. И "докопались" до истины: ученые выяснили, что недостаток витаминов В-6, В-12 и фолатов (В-9) может приводить к депрессивным состояниям у вегетарианцев. Показатели здоровья отслеживались у добровольцев, часть которых придерживалась ветеранского питания, а вторая часть – обычного.

В ходе исследования определялись показатели здоровья, выяснилось, что добавление в рацион вегетарианцев с проявлением депрессии витаминов В-6, В-12 и фолиевой кислоты (синтетического фолата) в виде пищевых добавок положительно повлияло на работу их мозга. Соответственно – проявление депрессивного состояния уменьшилось.

А в чем связь между именно этими витаминами и депрессивным состоянием?

Выводы ученых логичны, поскольку витамин В-9 (фолаты) нужен для синтеза ДНК, роста и деления клеток, в том числе и иммунной системы. А дефицит этого витамина приводит к развитию депрессии, слабости, усталости, тахикардии, ухудшению состояния волос и кожи.

В-6 – это главный катализатор обмена аминокислот в организме, он также отвечает за синтез нейромедиаторов в нервной системе, метаболизм в головном мозге. Дефицит витамина В-6 приводит к ухудшению настроения и памяти.

Вегетарианское питание часто дополнительно обогащают витамином В-12 и другими элементами Фото: unsplash.com

А В-12 или цианокобаламин необходим для образования эритроцитов, также служит для развития нейронов и синтеза ДНК. Его дефицит приводит к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного соединения), анемии, (которая почти всегда сопровождается депрессивным состоянием) утомляемости и ухудшению памяти.

Эти витамины, особенно В-12 в большом количестве содержатся именно в животной пище: в мясе, печени, рыбе, яйцах и молоке. То есть в продуктах, которых вегетарианцы как раз и избегают.

Ок, а в каких растительных продуктах есть эти витамины группы В?

Фолатами богаты листовые овощи, орехи, семечки, цитрусовые, витамина В-6, помимо орехов и семечек также много в зерновых и бобовых. Витамин В-12 часто добавляют для обогащения растительного молока, пищевых дрожжей, хлопьев для завтрака, веганских спредов.

В случаях, когда эти витамины не поступают в организм в достаточном количестве помогут пищевые добавки. Но есть ли у вас недостаток какого-либо микроэлемента и стоит ли принимать препараты – определит только врач.

Напомним также, что ранее мы писали о том, чем полезен витамин D.

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