Когда вегетарианство граничит с депрессией и какие витамины спасут ситуацию: исследование
Несбалансированное вегетарианство может приводить к депрессии. Во избежание дефицита питательных веществ, ученые советуют принимать некоторые витамины группы В
Все больше людей увлекаются вегетарианскими диетами, но такое питание должно быть полностью сбалансированно по необходимым организму человека элементам. Иначе дефицит некоторых веществ приведет к депрессии, к такому выводу пришли ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
Так, медики решили проверить теорию о том, что принятие определенного режима питания может быть связано с дефицитом питательных веществ, который может повлиять на здоровье мозга. И "докопались" до истины: ученые выяснили, что недостаток витаминов В-6, В-12 и фолатов (В-9) может приводить к депрессивным состояниям у вегетарианцев. Показатели здоровья отслеживались у добровольцев, часть которых придерживалась ветеранского питания, а вторая часть – обычного.
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В ходе исследования определялись показатели здоровья, выяснилось, что добавление в рацион вегетарианцев с проявлением депрессии витаминов В-6, В-12 и фолиевой кислоты (синтетического фолата) в виде пищевых добавок положительно повлияло на работу их мозга. Соответственно – проявление депрессивного состояния уменьшилось.
Выводы ученых логичны, поскольку витамин В-9 (фолаты) нужен для синтеза ДНК, роста и деления клеток, в том числе и иммунной системы. А дефицит этого витамина приводит к развитию депрессии, слабости, усталости, тахикардии, ухудшению состояния волос и кожи.
В-6 – это главный катализатор обмена аминокислот в организме, он также отвечает за синтез нейромедиаторов в нервной системе, метаболизм в головном мозге. Дефицит витамина В-6 приводит к ухудшению настроения и памяти.
А В-12 или цианокобаламин необходим для образования эритроцитов, также служит для развития нейронов и синтеза ДНК. Его дефицит приводит к накоплению гомоцистеина (нейротоксичного соединения), анемии, (которая почти всегда сопровождается депрессивным состоянием) утомляемости и ухудшению памяти.
Фолатами богаты листовые овощи, орехи, семечки, цитрусовые, витамина В-6, помимо орехов и семечек также много в зерновых и бобовых. Витамин В-12 часто добавляют для обогащения растительного молока, пищевых дрожжей, хлопьев для завтрака, веганских спредов.
В случаях, когда эти витамины не поступают в организм в достаточном количестве помогут пищевые добавки. Но есть ли у вас недостаток какого-либо микроэлемента и стоит ли принимать препараты – определит только врач.
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