Как правильно подготовиться к моржеванию – отвечает доктор

Зимние купания противопоказаны людям с хроническими болезнями

Им не страшен ни мороз, ни ледяная вода. А зимние купания для моржей – наслаждение. Чем полезна ледяная купель и как правильно подготовиться к погружению, рассказал "Сегодня" семейный доктор Виталий Щуренко.

Сюжет Ирины Ухиной, Юрия Керча и Андрея Скорика Видео: Сегодня

Как правильно подготовиться к нырянию в ледяную воду – советует доктор

Ныряние в ледяную купель – большой стресс для организма, предупреждают медики. Чтобы себе не навредить, обязательно надо готовиться, говорит семейный доктор Виталий Щуренко.

Он рекомендует начинать с контрастного душа. Постепенно за несколько дней или даже недель человек начинает сначала обливаться немного холодной водой и немного горячей. А потом он эту разницу между температурами увеличивает.

Любительница моржевания Выктория Билан советует также перед нырянием хорошо выспаться, не переедать, но и не быть голодным. А еще, нужно одеться очень тепло.

Что дает моржевание – лычный опыт любителей ледяной воды

Для тех, кто любит ледяные купания сейчас – идеальное время, говорит поклонница моржевания Виктория Билан. По ее словам, когда у всех депрессии, чего-то не хватает в жизни, все грустят, потому что нет солнышка, листьев на деревьях, у нее наоборот – все в порядке.

Ради купания в Днепре ездит из Молдовы и телеведущий Михаил Цуркан. Он говорит, что похудел уже на 10 килограмм меньше чем за год, причем не особо отказываясь от какой-либо еды. После ледяной купели он ощущает легкость и счастье.

Как правильно подготовиться к моржеванию Фото: Depositphotos

Другой любитель моржевания Юрий Малый говорит, что последние 8 лет практически ни разу не болел никакой простудой, гриппом и ОРВИ.

В то же время, 71-летний профессор медицины Валентин Пострелко говорит, что закаляется ледяной водой ежедневно уже 18 лет. По его словам, это дает улучшенный иммунитет организма, ведь есть стабилизация организма.

Но важно помнить, что зимние купания противопоказаны людям с хроническими болезнями, а также с респираторными или вирусными болезнями.

А для тех, кто ледяную воду не любит, а предпочитает активный отдых на снегу – 4 места, где покататься на лыжах и сноуборде в Киеве и области.

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